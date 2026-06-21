El macabro caso del doble homicidio de dos menores envenenadas con talio en Bogotá dio un giro estremecedor. Un dictamen forense de Medicina Legal, fechado el 20 de junio y revelado por El Tiempo, destapó la “prueba reina” oculta en el casillero 314 del exclusivo Club El Nogal, asignado a la empresaria Zulma Guzmán Castro. Este hallazgo no solo ratifica la presencia del químico letal, sino que destapa la fría coartada que la señalada asesina utilizaba para que sus víctimas cayeran en la trampa.

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Las autoridades forenses analizaron detalladamente diez páginas de un informe que hunde a la empresaria bogotana. En el casillero se encontraron dos frascos de vidrio (uno marcado falsamente como ‘azafrán’) y guantes de látex con rastros de talio, un metal altamente peligroso y prohibido en Colombia. Sin embargo, el detalle más aterrador fue el hallazgo de seis etiquetas con logos de la empresa Rappi y de la Universidad de los Andes, su alma mater, listas para ser usadas en envíos criminales, según el periódico.

Las etiquetas contenían mensajes engañosos como “Rappi, un regalo de amor y amistad” y leyendas navideñas institucionales. Con esto se confirmaría la hipótesis de la Fiscalía: Guzmán enviaba domicilios con chocolates y frutas envenenadas simulando que eran obsequios corporativos o de membresías especiales. El expediente ya cuenta con testimonios que aseguran que, en abril de 2025, cuando la familia de Juan de Bedout —con quien la capturada tenía una relación extramatrimonial— intentó rechazar el domicilio, se les insistió en que era un regalo. Trágicamente, su hija y una compañera de colegio consumieron las frambuesas letales.

El caso se extiende a otras posibles víctimas, incluyendo a una excuñada de la empresaria y a Alicia Graham, esposa fallecida de De Bedout, quien también presentó signos de envenenamiento por talio. Mientras la sospechosa permanece recluida en Londres a la espera de su extradición a Colombia, el Club El Nogal encendió las alarmas y confirmó que se encuentra evaluando de manera urgente sus protocolos de seguridad interna ante la gravedad de lo descubierto en sus instalaciones.