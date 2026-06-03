La investigación por el caso de las frambuesas con chocolate contaminadas con talio, que causaron la muerte de dos menores de edad en Bogotá, sumó una nueva evidencia que podría resultar clave para la Fiscalía. Noticias RCN reveló detalles de un informe de 20 páginas elaborado por investigadores de la Sijín de la Policía, en el que se documentan hallazgos en un casillero atribuido a Zulma Guzmán Castro en el Club El Nogal.

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Según el reporte, los agentes ingresaron al área de damas del sexto piso del club con el objetivo de inspeccionar el casillero número 314, identificado con el nombre de Guzmán. Al abrirlo, encontraron una bolsa color piel que contenía otra bolsa transparente con dos frascos de tapa azul etiquetados con la palabra “azufre”, elementos que llamaron la atención de los investigadores por su posible relación con el talio utilizado en los presuntos envenenamientos.

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Dentro de los objetos hallados también aparecieron logotipos y adhesivos de una empresa de domicilios. Este detalle cobró relevancia porque, según las autoridades, mediante una plataforma de entrega fueron enviadas las frambuesas con chocolate que posteriormente consumieron las menores fallecidas.

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Otro de los elementos que despertó interés en la investigación fueron unos guantes de látex usados, que fueron remitidos a Medicina Legal para establecer si contienen rastros o evidencias relacionadas con el caso. Los resultados de esos análisis podrían convertirse en una pieza importante dentro del proceso judicial.

Los investigadores también encontraron dos fajas estéticas marcadas con el número cuatro, además de arcilla para cataplasmas, mascarillas y medias veladas. La hipótesis que ahora analizan las autoridades es si algunos de estos objetos habrían sido utilizados para ocultar o disfrazar otros elementos guardados en el casillero.

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El informe de la Sijín se suma a las pruebas recopiladas por la Fiscalía en la investigación contra Zulma Guzmán, quien enfrenta señalamientos por el presunto doble homicidio de las menores y por un segundo intento de envenenamiento con talio bajo una modalidad similar. Actualmente, la mujer permanece en un centro de detención de salud mental en Bronzefield, a las afueras de Londres, mientras avanza el proceso de extradición solicitado por las autoridades colombianas.

#PrimiciaRCN | Conocimos un revelador informe de la Fiscalía que sería clave en el caso de Zulma Guzmán y las frambuesas envenenadas con talio. Se trata de hallazgos hechos en su casillero en un reconocido club de Bogotá. pic.twitter.com/UiseexjfJJ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 3, 2026

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