El exclusivo club El Nogal de Bogotá se convirtió en el epicentro de una sorpresiva inspección judicial que ha dejado impactados a sus socios. A través de un comunicado interno emitido el miércoles 3 de junio bajo el título de ‘Información de interés para nuestra comunidad’, las directivas explicaron los pormenores de un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación el pasado lunes primero de junio, según informó El Tiempo.

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Aunque el mensaje institucional evitó mencionar identidades específicas, fuentes internas confirmaron que la Sijín registró el casillero de Zulma Guzmán Castro, señalada por las autoridades como la presunta coautora del envenenamiento con talio de dos niñas en abril de 2025. El club aclaró de forma contundente que la implicada ya fue expulsada de la comunidad y que mantendrán total colaboración con la justicia.

La diligencia se concentró específicamente en el vestier de damas del sexto piso, donde los peritos abrieron el casillero número 314 marcado con el nombre de la investigada. Al revisar el interior, las autoridades se llevaron una enorme sorpresa al descubrir una bolsa color piel que escondía dos frascos transparentes con tapa azul rotulados como “azufre”. Junto a los recipientes, los investigadores hallaron logotipos con stickers de una reconocida empresa de domicilios, de acuerdo con el periódico.

Este hallazgo resulta clave para el expediente, ya que las menores fallecieron tras ingerir unas frambuesas con chocolate contaminadas que les llegaron por encomienda, aunque los documentos oficiales apuntan a que el repartidor que llevó el paquete pertenecía a otra compañía, según el rotativo.

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El inventario de los peritos forenses también incluyó guantes de látex usados, fajas estéticas, arcilla para cataplasmas, mascarillas y unas medias veladas. Los guantes ya se encuentran bajo estricto análisis en los laboratorios de Medicina Legal para determinar con base científica si guardan algún rastro microscópico de talio o de otra sustancia química de alta toxicidad.

Estos elementos encontrados refuerzan la hipótesis de que Guzmán se habría hecho una cirugía plástica recientemente, lo que explicaría el uso de las fajas y el hecho de que pidiera a domicilio un medicamento especial para evitar el sangrado, todo esto mientras la justicia recuerda que la mujer padece de una extraña atrofia en sus huellas dactilares.

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