Por: El Colombiano

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La Gobernación de Cundinamarca sancionó al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, tras concluir un proceso administrativo relacionado con la muerte de la estudiante Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció dentro de la institución educativa en agosto de 2025 y fue hallada sin vida días después en el río Frío.

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Mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, la Secretaría de Educación departamental declaró administrativamente responsable al establecimiento educativo por una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público de educación y ordenó la cancelación de su licencia de funcionamiento.

Según la decisión, la medida comenzará a regir al finalizar el calendario académico de 2026. Además, la rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar antes del 31 de octubre un plan de reubicación para los estudiantes matriculados.

(Vea también: Abogado de la familia de Valeria Afanador habló de supuesta póliza y sorprendió con respuesta)

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#CUNDINAMARCA | La Gobernación de Cundinamarca sancionó al Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, donde murió ahogada la estudiante Valeria Afanador. Sin embargo, esta sanción no queda en firme y el colegio continúa funcionando con normalidad, mientras la defensa de… pic.twitter.com/WG1TC43hlr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 21, 2026

La Gobernación también ordenó remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las actuaciones que considere pertinentes dentro de su competencia.

Sin embargo, la sanción aún no está en firme. La defensa del colegio puede interponer los recursos legales correspondientes, por lo que la institución continuará operando con normalidad mientras se resuelve el proceso administrativo.

El caso ocurrió el 12 de agosto de 2025. De acuerdo con las investigaciones, Valeria fue vista por última vez durante un receso escolar dentro de las instalaciones del colegio. Según los reportes oficiales, la menor se dirigió sola hacia la zona deportiva después de que un profesor de educación física le entregara un balón.

Tras su desaparición, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en el que participaron más de 200 integrantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los organismos de socorro. Durante varios días se realizaron rastreos con drones y perros especializados en los alrededores del plantel y en las zonas cercanas al río Frío.

(Lea también: “Vamos a probar que a las directivas del colegio no les asiste ninguna responsabilidad”: abogado en caso de Valeria Afanador)

Dieciocho días después, el 29 de agosto de 2025, un habitante del sector rural de Fagua encontró el cuerpo de la niña flotando en el afluente, a unos 300 metros de la institución educativa. El dictamen forense determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento y estableció que el fallecimiento ocurrió el mismo día de la desaparición. Las autoridades no encontraron señales de violencia física ni alteraciones en la ropa de la menor.

Paralelamente, la Fiscalía solicitó la imputación por homicidio culposo contra dos personas vinculadas al colegio, dentro de la investigación que busca establecer si hubo fallas u omisiones en los deberes de vigilancia y protección que debían garantizar la seguridad de la estudiante.

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