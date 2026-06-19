Por: El Colombiano

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La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció un presunto ataque armado contra varios integrantes de su equipo electoral en el municipio de Viotá, Cundinamarca, ocurrido en la noche de este 18 de junio.

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Según un comunicado divulgado por la organización política, el hecho se registró antes de las 8:00 p. m. en el sector de la vereda Puerto Brasil. De acuerdo con la información entregada por el coordinador local de campaña, tres testigos electorales del comité municipal habrían sido atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en un vehículo.

La campaña aseguró que el incidente no corresponde a un hecho aislado y afirmó que sus integrantes en Viotá han reportado amenazas durante las últimas semanas. Según el comunicado, estas situaciones habrían sido puestas en conocimiento de las autoridades en distintos consejos de seguridad y reuniones de seguimiento electoral.

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🚨🚨🚨DENUNCIA 🚨 🚨🚨 Nos están disparando: El vehículo de don Nelson Reyes en la Vereda Alto Brasil de Viotá, Cundinamarca fue recibido con 7 disparos alcanzando a impactar uno de ellos en el parabrisas donde transportaba 3 testigos electorales de la campaña de… pic.twitter.com/LWsVxGaks1 — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) June 19, 2026

Asimismo, señaló que durante la tarde del mismo día, entre las 2:00 p. m. y las 3:30 p. m., representantes del comité municipal informaron nuevamente sobre las presuntas amenazas en una reunión en la que participaron delegados de la Policía, el Ejército, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

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Tras los hechos, la campaña solicitó a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, la Policía Nacional, el Ejército y la Misión de Observación Electoral (MOE) adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los integrantes de su equipo en el municipio.

También pidió que se investigue la autoría del ataque y las amenazas denunciadas, al considerar que podrían afectar el desarrollo de las actividades políticas y electorales en la región.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: