El cabecilla del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’, por quien ofrecían hasta $4.500 millones de recompensa, era señalado de participar en algunos de los ataques más graves registrados recientemente en el suroccidente colombiano.

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Una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional terminó con la neutralización de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido con el alias de ‘Marlon’, considerado una de las principales fichas de las disidencias de las Farc que operan en el suroccidente del país.

Según informaron las autoridades, el operativo se llevó a cabo en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), donde fue ubicado el jefe del denominado bloque occidental ‘Jacobo Arenas’, estructura que hace parte de la facción comandada por alias Iván Mordisco.

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Muerto en desarrollo de operaciones militares Alias ‘Marlon’. Confíen en sus Fuerzas Militares, a Colombia nunca le hemos fallado y nunca le vamos a fallar. pic.twitter.com/dIEfsGMfkA — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) June 21, 2026

Quién era alias ‘Marlon’

La muerte de alias ‘Marlon’ representa uno de los golpes más relevantes contra esa organización armada ilegal en los últimos meses. Las autoridades lo señalaban de liderar acciones terroristas, coordinar ataques contra la Fuerza Pública y mantener influencia criminal en varios municipios del Cauca y otras zonas del Pacífico colombiano.

Entre los hechos que se le atribuyen figura el atentado ocurrido en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), un ataque que dejó 21 personas fallecidas y 45 heridas. También era investigado por su presunta participación en el ataque contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, registrado en agosto de 2025.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Marlon’ habría estado detrás de la planeación de atentados mediante vehículos cargados con explosivos en municipios como Jamundí, en Valle del Cauca, y Timba, en Cauca, además del uso de drones para ejecutar acciones armadas.

Las investigaciones también lo relacionaban con homicidios de líderes sociales, ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, reclutamiento de menores de edad y otras actividades criminales que lo convirtieron en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades.

El cabecilla acumulaba cerca de 23 años dentro de la estructura ilegal y tenía órdenes de captura vigentes por diferentes delitos. Su nombre figuraba entre los más buscados del país, al punto que el Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

Las autoridades consideran que este resultado impacta de manera significativa la capacidad operativa del grupo armado en regiones como Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suárez, Morales, Argelia, Policarpa, Leiva, El Rosario y otros municipios del Cauca donde esa estructura mantiene presencia.

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