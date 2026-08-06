A pesar de que todos los focos están en el protagonismo de Abelardo de la Espriella como mandatario de Colombia, hay figuras como la esposa del vicepresidente que no pasan desapercibidas.

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Tatiana Céspedes es la cónyuge de José Manuel Restrepo. La abogada nació en Popayán, Cauca, y se formó en la Pontificia Universidad Javeriana, donde se especializó en Derecho Comercial, de acuerdo con Infobae.

Su perfil profesional como abogada y empresaria tiene una trayectoria construida lejos de los reflectores, según remarca Publimetro. Su carrera se ha centrado en el ejercicio del derecho y en proyectos empresariales, siempre priorizando el equilibrio familiar.

Contrajo matrimonio con José Manuel Restrepo en 2001, luego un noviazgo de cuatro años. La pareja tiene tres hijos: Julián, Alejandro y María, quienes ocupan un lugar central en su vida familiar, según sus propias declaraciones.

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Su papel como esposa del vicepresidente lo define como un rol de acompañamiento, con enfoque en la familia y en causas sociales. Ella ha dicho que su prioridad es apoyar a su esposo y a sus hijos, sin buscar protagonismo político propio.

En redes sociales, Tatiana Céspedes ha compartido mensajes sobre fe, valores familiares y educación. Su imagen pública se ha consolidado durante la campaña vicepresidencial, donde ha participado en actos, entrevistas y contenidos digitales.

Su origen caucano ha marcado el compromiso con la región. Se resalta que su presencia en la esfera pública busca poner los ojos del gobierno en territorios como el Pacífico y el sur del país.

Su relación con José Manuel Restrepo se describe como una alianza de 25 años, basada en respeto y confianza. La decisión de aceptar la candidatura vicepresidencial fue discutida en familia, con un enfoque de servicio a Colombia.

Uno de los episodios más dolorosos para la familia de Céspedes fue el asesinato de su sobrina Ana María Serrano en México, caso que sin duda la marcó.

En el Gobierno, su papel como esposa del vicepresidente no tiene funciones oficiales, pero su influencia se proyecta en lo social y lo simbólico. Su figura representa un perfil de primera dama moderna, con carrera propia y vida familiar activa.

¿Qué funciones tiene el vicepresidente?

El vicepresidente de Colombia ejerce funciones definidas por la Constitución Política de 1991 y por decretos del Presidente. Su rol principal consiste en reemplazar al Presidente en faltas temporales o absolutas, según el artículo 202 de la Carta.

La Constitución también permite que el Presidente le confíe misiones o encargos especiales. Además, puede designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, excepto como ministro delegatario, según el mismo artículo 202.

El Decreto 2719 de 2000 y el Decreto 1874 de 2022 detallan funciones adicionales. Entre ellas, asesorar al Presidente en políticas de derechos humanos y lucha contra la corrupción, y colaborar en gestiones ante organismos nacionales e internacionales.

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El vicepresidente también representa a Colombia en foros y conferencias internacionales, por instrucciones del Presidente. Esa representación se realiza con todas las preeminencias que corresponden al jefe de Estado, según la normativa vigente.

En el Consejo de Ministros, el vicepresidente participa con voz y voto. Además, preside ese Consejo en ausencia del Presidente y coordina la labor de los ministros, según el artículo 191 de la Constitución.

La Vicepresidencia también coordina mecanismos de concertación entre entidades públicas en temas de derechos humanos y corrupción. Esa función busca armonizar acciones entre niveles nacional, departamental y municipal, según el Decreto 2719.

En la práctica, el alcance de las funciones depende de la relación entre el Presidente y el vicepresidente. Así, el vicepresidente lo reemplaza, recibe misiones especiales, representa al país en el exterior y participa en el Consejo de Ministros. Su papel se adapta a las necesidades del Gobierno y a las directrices del Presidente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.