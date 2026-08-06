José Manuel Restrepo, quien fue elegido como próximo vicepresidente de Colombia, recibirá un salario mensual de $ 41.335.491, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 311 de 2026, norma que fija el régimen salarial de los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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Con esta remuneración, Restrepo ocupará uno de los cargos mejor pagados del sector público colombiano cuando asuma oficialmente sus funciones junto al presidente electo Abelardo De La Espriella.

El monto corresponde a la asignación definida por el Gobierno Nacional para quien ejerza la Vicepresidencia, una de las posiciones de mayor jerarquía dentro del Estado.

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Además de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, el vicepresidente puede asumir funciones delegadas por el jefe de Estado, liderar proyectos estratégicos, representar al país en eventos oficiales y apoyar la ejecución de las principales políticas del Gobierno.

El salario de más de 41,3 millones de pesos mensuales refleja el nivel de responsabilidad política, administrativa y protocolaria que implica ocupar la segunda dignidad del Ejecutivo. Esta remuneración forma parte de la estructura salarial diseñada para los funcionarios con mayores responsabilidades en la administración pública.

La cifra también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los ingresos de los altos funcionarios del Estado. Cada año, las remuneraciones de cargos como la Presidencia y la Vicepresidencia generan interés entre los ciudadanos, especialmente en medio de las discusiones sobre el gasto público, la eficiencia administrativa y la transparencia en el manejo de los recursos.

Con la expedición del Decreto 311 de 2026, el Gobierno dejó definidas las condiciones salariales de los principales funcionarios de la Presidencia. En ese contexto, José Manuel Restrepo tendrá derecho a percibir el salario fijado por la norma una vez asuma el cargo, consolidándose como uno de los servidores públicos con la mayor remuneración del país debido a las funciones y responsabilidades que ejercerá en el nuevo Gobierno.

Posesión de Abelardo de la Espriella

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