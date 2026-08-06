Por: El Espectador

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A pocas horas del comienzo oficial del nuevo gobierno, ya están definidos los nombramientos para las 18 carteras ministeriales que integran el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella, así como su círculo cercano en el Palacio de San Carlos. De acuerdo con la información entregada por El Espectador, la estructura de gobierno se fortalece con la confirmación tanto de los ministros como de varios viceministros y funcionarios clave para la administración entrante.

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José Manuel Restrepo será el vicepresidente y principal colaborador del mandatario. El gabinete ministerial estará formado por figuras como Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general retirado Jorge Mora en Defensa, Iván Cancino en Justicia, Mauricio Gómez en Comercio, Viviane Morales en Educación, Elsa Noguera en Transporte, Fabio Arjona en Ambiente, Juliana Gutiérrez en Deporte, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Omar Bula en Exteriores, Indalecio Dangond en Agricultura, María Arboleda en Minas, Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Paola Holguín en Cultura, Natalia López en Trabajo, Ana María Vesga en Salud y Claudia Benavides en Ciencias. Esta lista da cuenta de un gabinete heterogéneo y experimentado, que acompañará a De la Espriella en los retos de gobierno.

La definición de los viceministros también es relevante para la articulación de las políticas públicas. Armando Cuello Navarro estará en el viceministerio de Energía, Luis Madriñán asumirá el viceministerio de Minas, Claudia Carrasquilla Minami será viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, mientras que Sandra Carvajal hará lo propio en el viceministerio de Comercio.

El equipo presidencial incluye a Carlos Ríos en la secretaría general; a Valeria Lafaurie como consejera para las regiones; a Nicolás Gómez a la cabeza del despacho presidencial y a María Fernanda Sandoval como directora de comunicaciones. Además, se suman funcionarios como Sandra Bessudo, quien dirigirá Parques Nacionales; Ricardo Ayerbe estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta liderará el Fondo Nacional del Ahorro. Lina Garrido fue designada para dirigir tanto el Instituto Colombiano Agropecuario como el Impuesto de Industria y Comercio; Sandra Suárez Pérez estará en Prosperidad Social; David Santiago Tamayo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; Didier Blanco encabezará la Unidad Nacional para la Protección y María Carolina Restrepo liderará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Toda la información procede de reportes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella?

El gabinete de Abelardo de la Espriella está conformado por 18 titulares en igual número de ministerios, entre los que se destacan Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda y Viviane Morales en Educación. La información, reportada por El Espectador, confirma que cada ministerio estará dirigido por figuras con experiencia en sus respectivos campos.

¿Cómo queda estructurado el círculo presidencial y los altos cargos del gobierno entrante?

Además del gabinete ministerial, el círculo presidencial incluye a José Manuel Restrepo como vicepresidente y colaboradores como Carlos Ríos, secretario general, Valeria Lafaurie, consejera para las regiones, y Nicolás Gómez, jefe de despacho. También resaltan las designaciones en direcciones clave como Parques Nacionales, Infraestructura y varias agencias e institutos, de acuerdo con El Espectador.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.