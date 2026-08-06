Por: EL PILON SA

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La ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia está programada para iniciar al mediodía del viernes 7 de agosto, siguiendo el protocolo establecido por el Congreso Pleno. Dicho protocolo busca garantizar el cumplimiento de los procedimientos constitucionales y ceremoniales imprescindibles para formalizar el cambio de gobierno, una tradición que estructura el inicio de cada nuevo periodo presidencial en el país.

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De acuerdo con la información oficial, el evento estará compuesto por ocho momentos clave que aseguran la legitimidad y solemnidad del acto. Antes de cualquier juramento, la sesión arranca con la verificación del quórum, es decir, la constatación de que existe la cantidad mínima de miembros del Congreso requerida para que la sesión sea válida. Posteriormente, se realiza la presentación del informe de las comisiones protocolarias; este reporte confirma que se han cumplido todas las formalidades previas y establece el punto de partida para los actos posteriores.

El instante más relevante llegará cuando Abelardo De La Espriella preste el juramento constitucional ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. Este acto es fundamental porque representa el compromiso público del nuevo mandatario con la Constitución y las leyes colombianas. Acto seguido, Henríquez impondrá la banda presidencial a De La Espriella; esta insignia materializa simbólicamente la transferencia del poder y se convierte en un distintivo que marca el inicio oficial de su gestión como jefe de Estado.

Una vez investido como presidente, De La Espriella procederá a tomar el juramento al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Este paso es esencial para conformar la nueva fórmula presidencial que dirigirá los destinos del país durante los próximos cuatro años, consolidando formalmente la dupla ejecutiva ante la nación y el Congreso.

En la agenda de la posesión están contempladas dos intervenciones institucionales: la primera, a cargo del presidente del Congreso y la segunda, el discurso inaugural del nuevo presidente. En esta intervención, de acuerdo con el protocolo, se espera que De La Espriella exponga las principales líneas de su administración y envíe un mensaje a la ciudadanía. Finalmente, la ceremonia culminará con la lectura y aprobación del acta, que constituye el documento oficial en el que se deja constancia de todo lo sucedido durante la sesión, concluyendo así el protocolo de posesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos del protocolo de posesión de presidente en Colombia?

El protocolo de posesión presidencial en Colombia incluye: verificación del quórum, presentación del informe de las comisiones protocolarias, juramento del presidente electo ante el presidente del Congreso, imposición de la banda presidencial, posesión del vicepresidente electo, discursos institucionales y aprobación del acta final de la sesión, de acuerdo con la información reportada por el Congreso.

¿Qué simboliza la banda presidencial durante el cambio de gobierno en Colombia?

La banda presidencial representa la transferencia formal del poder al nuevo jefe de Estado. Su imposición marca oficialmente el inicio del mandato presidencial, simbolizando el compromiso con la Constitución y la legitimidad de la nueva gestión, según el protocolo establecido por el Congreso Pleno.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.