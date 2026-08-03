El vicepresidente electo José Manuel Restrepo presentó este lunes las conclusiones de las 62 mesas técnicas entre el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y la Contraloría General de la República, un ejercicio en el que el órgano de control entregó diagnósticos, auditorías y alertas sobre el estado de las finanzas públicas.

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Según Restrepo, el proceso permitió confirmar preocupaciones en sectores como transporte, minas y energía, agricultura y programas sociales, además de advertir sobre riesgos fiscales que deberá afrontar la próxima administración.

Las principales alertas que expuso José Manuel Restrepo

Durante su intervención, el vicepresidente electo afirmó que uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al sector transporte.

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De acuerdo con Restrepo, la ejecución real del presupuesto en 2025 habría sido de apenas el 13 %, situación que atribuyó a problemas de planeación y ejecución. También aseguró que existen controversias jurídicas y pleitos de inversión que podrían representar pretensiones contra la Nación cercanas a los 14 billones de pesos.

En materia de minas y energía, indicó que el nuevo gobierno encontró un riesgo de liquidez por el atraso en el pago de subsidios de gas y energía.

Según explicó, las deudas ascienden a cerca de 5,6 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones corresponderían a obligaciones con la empresa Air-e. Además, mencionó compromisos cercanos a un billón de pesos con distribuidoras de energía y otros 700.000 millones de pesos con distribuidoras de gas.

Qué dijo sobre la reforma agraria y los programas sociales

Restrepo también cuestionó los resultados de la reforma agraria impulsada durante el gobierno saliente.

Según afirmó, la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas solo habría alcanzado un cumplimiento del 18 %. Asimismo, sostuvo que parte de los predios entregados no cuentan con suficiente seguridad jurídica, situación que, según dijo, afecta a unas 45.500 familias.

En cuanto a los programas sociales, aseguró que el Estado enfrenta un faltante cercano a los 3,2 billones de pesos para financiar el programa Adulto Mayor.

“No existen los recursos para financiar el programa Adulto Mayor por casi 3.2 billones de pesos. Pero en atención primaria encontramos el uso de contratistas que, a juicio de la Contraloría, no son competentes para atender a la primera infancia.”, expresó Restrepo.

Además, cuestionó la contratación de personal para la atención de la primera infancia.

“Esto es aberrante, porque los niños deben ser sagrados en nuestro país”, afirmó el vicepresidente electo.

Qué respondió la Contraloría tras las mesas técnicas

Durante la presentación de los resultados también intervino el vicecontralor Carlos Enrique Silgado, quien enfatizó que la participación del organismo de control tuvo un carácter técnico, preventivo, objetivo e independiente.

Silgado aseguró que la Contraloría no actúa como un actor político, sino que busca entregar información sobre el estado de los recursos públicos y advertir oportunamente los riesgos detectados.

Finalmente, Restrepo insistió en que el próximo gobierno deberá hacer un ajuste del gasto público, luego de recordar que, según las alertas expuestas por la Contraloría, el Presupuesto General de la Nación para 2027 enfrentaría un faltante cercano a los 30 billones de pesos.

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