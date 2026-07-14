El vicepresidente electo José Manuel Restrepo presentó un diagnóstico sobre la situación de Colombia durante una intervención ante el centro de pensamiento Atlantic Council, en Estados Unidos, donde expuso las prioridades del Gobierno que encabezará el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: José M. Restrepo dice que FMI apoyará revisión de finanzas públicas: “Situación fiscal es más compleja”)

Durante su intervención, Restrepo aseguró que la nueva administración recibirá un país con dificultades en materia fiscal, energética, humanitaria y de seguridad. Según afirmó, el objetivo del gobierno entrante será fortalecer la relación con Estados Unidos, atraer inversión y recuperar la confianza de los organismos internacionales.

¿Qué dijo José Manuel Restrepo sobre la situación de Colombia?

En su exposición, Restrepo sostuvo que Colombia atraviesa un momento complejo y afirmó que el país logró preservar sus instituciones democráticas tras las elecciones.

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Según explicó, uno de los propósitos del nuevo Gobierno será fortalecer la cooperación con Estados Unidos mediante una agenda enfocada en ampliar el comercio bilateral, atraer inversión extranjera, desarrollar proyectos de infraestructura y consolidar alianzas estratégicas en materia de seguridad.

El vicepresidente electo señaló que ese acercamiento también buscará impulsar sectores como la manufactura, el turismo, el campo y la formación del talento humano, con el objetivo de generar crecimiento económico y nuevas oportunidades.

Restrepo aseguró que el próximo Gobierno heredará una crisis en varios frentes

Durante su intervención, el vicepresidente electo afirmó que el país enfrenta “los desafíos más difíciles de la historia reciente” y atribuyó ese panorama a la administración saliente.

En materia de salud, aseguró que actualmente cerca del 90 % de los pacientes presenta dificultades para acceder plenamente a medicamentos, situación que, según dijo, se agravó durante los últimos cuatro años.

Sobre las finanzas públicas, Restrepo sostuvo que el déficit fiscal primario pasó de -0,3 % a más de -4,2 % en dos años y afirmó que la deuda pública alcanzó niveles sin precedentes, incluso superiores a los registrados durante la pandemia del COVID-19.

También manifestó que existe una posibilidad real de un apagón energético, escenario que relacionó con la falta de inversiones en generación y transmisión de energía. Según indicó, esa evaluación está respaldada por informes elaborados por expertos y firmas especializadas.

En materia de seguridad, aseguró que entre 2022 y 2025 aumentaron indicadores como los secuestros, los actos terroristas y las extorsiones, cifras que, según dijo, reflejan un deterioro de las condiciones de orden público.

Gobierno entrante busca fortalecer la relación con Estados Unidos

Restrepo explicó que la visita a Washington hace parte de la estrategia internacional del Gobierno electo antes de su posesión.

En ese contexto, sostuvo reuniones con representantes del Atlantic Council y de organismos multilaterales para presentar la agenda de la nueva administración y promover una mayor cooperación con Estados Unidos.

Según afirmó, esa estrategia contempla el fortalecimiento del comercio bilateral, la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de proyectos de infraestructura, con el propósito de impulsar el crecimiento económico y recuperar la confianza internacional en Colombia.

Durante su intervención, el vicepresidente electo aseguró que el nuevo Gobierno trabajará para superar lo que describió como una “patria miseria” heredada de la administración saliente y reiteró que la prioridad será convertir esa visión en acciones orientadas a la recuperación económica y social del país.

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