La transición presidencial hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella suma un nuevo elemento de preocupación luego de que saliera a la luz un documento reservado que plantea un posible escenario de desestabilización durante los primeros meses de la próxima administración.

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El informe, revelado por Caracol Radio, sostiene que el principal riesgo no estaría relacionado con la posesión del mandatario electo, sino con una estrategia encaminada a debilitar su capacidad de gobernar desde el inicio del mandato. Según el análisis, el objetivo sería instalar la percepción de que el nuevo Ejecutivo carece de legitimidad política y enfrenta un escenario de ingobernabilidad.

El documento, elaborado por una organización denominada Colombia Observation Station, proyecta un periodo de observación de entre 90 y 180 días, al considerar que ese lapso concentraría las mayores tensiones políticas, sociales y de seguridad. Dentro de la evaluación se clasifica el panorama como de alto riesgo estratégico, debido a la posibilidad de que diferentes factores coincidan para aumentar la presión sobre el gobierno entrante.

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La evaluación sostiene que la disputa política podría trasladarse del terreno electoral al ejercicio del poder. En ese escenario, la difusión de mensajes sobre un supuesto fraude, cuestionamientos a la legitimidad de los comicios y campañas de desinformación servirían para afectar la imagen del nuevo gobierno tanto dentro como fuera del país.

El análisis también contempla que las movilizaciones sociales podrían convertirse en un punto de mayor tensión si grupos violentos aprovechan esas concentraciones para promover bloqueos, atacar infraestructura estratégica o provocar enfrentamientos con la Fuerza Pública. El documento aclara que el riesgo radica en una eventual convergencia entre protestas legítimas, actores criminales y campañas coordinadas en plataformas digitales.

Entre los escenarios planteados en el documento difundido por el citado medio, figura la difusión de narrativas encaminadas a desacreditar el resultado de las urnas, promover la percepción de que la administración entrante no cuenta con legitimidad política y sugerir que la transición presidencial estaría marcada por irregularidades.

También advierte sobre mensajes que buscarían convencer a la opinión pública de que el nuevo gobierno no refleja la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y que determinados sectores estarían siendo objeto de decisiones motivadas por intereses políticos.

¿En qué regiones se desarrolla supuesto plan para deslegitimar a Abelardo de la Espriella?

Entre las zonas que el informe identifica como más vulnerables aparecen Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca, Chocó, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, además del norte y Bajo Cauca antioqueño. El criterio responde a la presencia de grupos armados, economías ilegales y debilidad institucional en esos territorios.

De igual forma, el documento advierte que las Fuerzas Armadas podrían convertirse en blanco de campañas de desprestigio si intervienen para controlar bloqueos, disturbios o acciones violentas. Por esa razón recomienda fortalecer la coordinación entre las instituciones, reforzar las estrategias de comunicación oficial y diferenciar las manifestaciones pacíficas de posibles acciones de organizaciones ilegales.

La revelación del informe ocurre mientras continúa el ambiente de polarización política después de la segunda vuelta presidencial y cuando faltan pocas semanas para que Abelardo de la Espriella asuma oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.