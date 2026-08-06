La Fiscalía General de la Nación remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una compulsa de copias contra el presidente Gustavo Petro en el caso de Kevin Arley Acosta.

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Se trata de una indagación alrededor del niño con hemofilia cuyo fallecimiento provocó una fuerte controversia por la atención que recibió dentro del sistema de salud. El ente acusador también solicitó investigar la presunta divulgación irregular de la historia clínica del menor.

La decisión de la Fiscalía se fundamenta en la posible posición de garante que habría tenido el jefe de Estado frente a las decisiones adoptadas tras la intervención de la Nueva EPS.

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En el documento enviado al Congreso se pide establecer si esa condición implica algún grado de responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte del niño, razón por la que el expediente fue remitido a la Comisión de Acusación, organismo competente para conocer investigaciones contra el presidente de la República.

La muerte de Kevin Acosta se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la crisis del sistema de salud durante el Gobierno Petro. El menor, diagnosticado con hemofilia, falleció luego de que su familia denunciara dificultades para acceder al medicamento que necesitaba, situación que derivó en un amplio debate sobre la atención prestada por la Nueva EPS y las responsabilidades de las entidades involucradas.

¿Qué pasó con la historia clínica de Kevin Acosta?

El caso también incluye un segundo frente de investigación relacionado con la presunta revelación de información médica reservada. Según la denuncia conocida por la Fiscalía, el mandatario habría difundido apartes de la historia clínica de Kevin Acosta a través de canales oficiales, sin autorización de la familia, lo que dio lugar a cuestionamientos sobre una posible vulneración de la confidencialidad de esos datos.

La controversia aumentó cuando el Ministerio de Salud presentó una acción de tutela para obtener la historia clínica y el informe de necropsia practicado por Medicina Legal. Sin embargo, esa entidad sostuvo que dichos documentos hacen parte de una investigación penal y están amparados por reserva legal, motivo por el que no fueron entregados al Gobierno.

Con la compulsa de copias enviada por la Fiscalía, ahora será la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara la encargada de revisar el material probatorio y determinar si existen fundamentos para abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por este caso.

Polémicas y logros de Petro

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