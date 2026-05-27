El Tribunal Superior de Bogotá tomó una nueva decisión alrededor del caso de Kevin Acosta, el niño que falleció luego de las demoras en la entrega de medicamentos para tratar la hemofilia y cuyo caso desató una fuerte controversia nacional sobre el sistema de salud. La corporación judicial respaldó la postura de Medicina Legal y determinó que el informe de necropsia del menor seguirá siendo reservado, por lo que no deberá ser entregado al Gobierno.

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La decisión se conoció después de varias solicitudes hechas por el Ministerio de Salud, que buscaba acceder al reporte forense del menor. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el documento hace parte de información protegida por reserva legal y que su contenido no puede divulgarse ni remitirse a entidades externas sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.

El caso de Kevin Acosta se convirtió en uno de los episodios más sensibles dentro del debate sobre la crisis del sistema de salud en Colombia. La familia del niño denunció que Nueva EPS habría retrasado la entrega de los medicamentos indispensables para controlar la enfermedad, situación que terminó agravando su estado de salud.

Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se había insistido en conocer el contenido del informe para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor. No obstante, con este nuevo fallo, la justicia ratificó que la necropsia permanecerá bajo reserva y no podrá hacerse pública.

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