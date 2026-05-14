El Ministerio de Salud informó que ha hecho miles de pagos a internos de medicina en Colombia como parte del nuevo esquema de remuneración establecido por ley. Según la entidad, con corte al 25 de marzo de 2026 se habían girado más de 7.800 pagos mensuales a estudiantes que realizan su internado en hospitales y clínicas del país.

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“Se ha dado cumplimiento oportuno al proceso de reconocimiento y giro de la remuneración prevista en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025 y en la Resolución 000010 de 2026″, dice el comunicado.

De acuerdo con el balance oficial, se efectuaron 7.881 pagos correspondientes a enero, lo que equivale al 99,8 % de los beneficiarios reportados. Para febrero se hicieron 7.832 desembolsos y en marzo la cifra llegó a 7.631 pagos, alcanzando una cobertura superior al 98 %.

La cartera de Salud explicó que estos recursos se entregan en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 2466 de 2025 y de la Resolución 000010 de 2026. Además, señaló que el proceso se realiza de manera coordinada con las Instituciones de Educación Superior (IES) y la ADRES para garantizar que los estudiantes reciban el dinero de forma ordenada y transparente.

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El Ministerio también aclaró que existen algunos casos en los que los pagos no han podido efectuarse por inconsistencias en la información reportada. Entre las causas más frecuentes aparecen errores en datos bancarios, problemas en la afiliación al sistema de seguridad social, pagos incompletos de la PILA o fallas en la postulación realizada por las universidades.

Según la entidad, las universidades cumplen un papel clave en este procedimiento, ya que son las encargadas de reportar cada mes a los estudiantes beneficiarios y validar toda la documentación necesaria para autorizar los giros. Por esa razón, el Ministerio acordó entregar a las IES la información detallada de los pagos ya hechos para que los internos puedan consultar directamente el estado de su proceso.

Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que continuará trabajando para completar los pagos pendientes y resolver las novedades reportadas. También invitó a los internos de medicina a acudir primero a sus respectivas universidades en caso de presentar dudas o inconsistencias relacionadas con la remuneración.

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