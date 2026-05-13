El Gobierno decidió meterles presión a las EPS por las constantes quejas de usuarios que llevan semanas esperando medicamentos y tratamientos. Con la expedición de una nueva circular, el Ministerio de Salud busca obligar a las entidades a responder mucho más rápido frente a la entrega de medicinas en todo el país.

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La medida quedó establecida en la Circular Externa 017 de 2026 y pone nuevas obligaciones sobre las EPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema de salud. Uno de los puntos que más llamó la atención es que las entidades tendrán que garantizar la entrega domiciliaria de medicamentos pendientes en un plazo máximo de 48 horas.

La decisión llega después de cientos de quejas por retrasos, filas interminables y entregas incompletas que han afectado especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y menores de edad. El Ministerio considera que las fallas administrativas o los problemas financieros ya no pueden convertirse en excusa para interrumpir tratamientos médicos.

Qué tendrán que hacer las EPS con los medicamentos en Colombia

Las EPS deberán contar con suficientes gestores farmacéuticos y activar planes alternos cuando existan fallas en la entrega de medicinas. La idea del Gobierno es que, si un operador no responde, existan otras opciones inmediatas para evitar que los pacientes se queden sin tratamiento.

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Además, otra de las exigencias tiene que ver con la pluralidad de proveedores. El Ministerio ordenó que las EPS no dependan únicamente de un distribuidor para ciertos medicamentos y, si eso ocurre, tendrán que presentar planes de contingencia ante posibles desabastecimientos.

En esa misma línea, las entidades también estarán obligadas a reportar cualquier escasez de medicamentos o dispositivos médicos al sistema de monitoreo del Ministerio de Salud. Incluso, la cartera abrió la puerta para importar medicamentos vitales cuando no estén disponibles en Colombia.

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Otro de los puntos clave tiene relación con el flujo de recursos. El Ministerio exigió pagos oportunos a gestores farmacéuticos y proveedores para evitar retrasos derivados de deudas o líos financieros entre las entidades.

La circular también les pide a gobernaciones y alcaldías reforzar la recepción de denuncias de pacientes que no reciban sus medicamentos completos o a tiempo. La Superintendencia de Salud y las secretarías territoriales aumentarán los controles para verificar que las EPS sí cumplan con las nuevas reglas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.