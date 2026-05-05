La seccional Bogotá de la Liga Colombiana Contra el Cáncer suspendió temporalmente algunos servicios debido a una crisis financiera provocada por deudas acumuladas de las EPS, que ascienden a cerca de 4.000 millones de pesos.

Sigue a PULZO en Discover

Su director, Wilson Cubides, dijo a El Tiempo que la situación se concentra principalmente en dos entidades: Sanitas y Famisanar, las cuales han atravesado procesos de intervención por parte de la Superintendencia de Salud en los últimos años.

Aunque el problema no es nuevo, se ha agravado recientemente por la falta de pagos efectivos pese a múltiples acuerdos.

La sede afectada, ubicada en la Calle 116, se enfocaba en diagnóstico temprano de cáncer, atendiendo alrededor de 4.000 pacientes mensuales, por lo que su cierre impacta significativamente la detección oportuna de la enfermedad.

Lee También

Aunque otras sedes en Bogotá siguen operando, la capacidad de atención se reduce en un momento crítico para el sistema de salud.

El caso refleja una crisis estructural más amplia, evidenciada también en otras instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología.

La falta de flujo de recursos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y la continuidad en la atención, especialmente en enfermedades de alto costo como el cáncer, donde la detección temprana es clave para la supervivencia.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.