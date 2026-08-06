A Gustavo Petro todavía le quedaban pocas horas en la Presidencia cuando firmó uno de los últimos nombramientos de su Gobierno: el exsenador Inti Asprilla fue designado como notario interino en Soacha. El nombramiento se suma a una serie de movimientos en notarías que se han conocido durante los últimos días de la administración.

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Asprilla Reyes quedó al frente de la Notaría Segunda de Soacha mediante el Decreto 1021 del 5 de agosto de 2026, después de que quedara vacante el cargo por el retiro de su anterior titular. Para asumir deberá presentar ante la Gobernación de Cundinamarca los documentos exigidos por la ley, precisó el medio.

El nombramiento tiene además un ingrediente político. Asprilla fue senador y durante su paso por el Congreso mantuvo cercanía con Petro y respaldo a varias de las iniciativas impulsadas por su Gobierno. En las elecciones de 2026 no consiguió mantener su curul y ahora llega a una notaría.

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El movimiento fue cuestionado por el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, quien criticó que la administración Petro continuara con este tipo de designaciones cuando faltaban pocas horas para el cambio de Gobierno. “Sin ninguna clase de pudor están raspando la olla hasta el último minuto”, manifestó Forero.

La designación de Asprilla no fue la única. Entre el 22 y el 24 de julio el Ministerio de Justicia expidió al menos diez decretos relacionados con notarías, incluyendo el nombramiento de funcionarios en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Chía.

De acuerdo con El Colombiano, en Bogotá, José Gregorio Beltrán Pérez fue designado en la Notaría 61; Jorge Armando Ruiz Viveros asumió la Notaría 20 y José Faiber León Bermúdez llegó a la Notaría 14. También se oficializó el retiro de Oscar Fernando Martínez Bustamante de la Notaría 26, aunque deberá permanecer allí hasta que su reemplazo tome posesión, informó el diario.

Barranquilla concentró tres de los movimientos: Pedro Jaime Julio Beltrán fue designado en la Notaría 2, Juan David Ortega Jiménez en la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez en la Notaría 7. En Medellín, Karyme Adrana Cotes Martínez quedó en la Notaría 6, mientras que Jhon Jairo Cortes Gómez fue nombrado en interinidad en la Notaría 2 de Chía.

Cabe mencionar que aunque las notarías no son cargos de libre nombramiento y remoción y, en principio, deben asignarse mediante concurso de méritos, la ausencia de una lista vigente de elegibles ha abierto la puerta a designaciones en interinidad. Esta figura permite que el Gobierno tenga mayor margen para escoger a quienes ocupan temporalmente esos puestos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.