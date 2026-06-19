Por: Caracol TV

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Un niño de 10 años murió en zona rural de Tibú, Norte de Santander, luego de que lanzaran un dron con explosivos en medio de los combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona. Los hechos, en los que también resultaron heridas cuatro personas, fueron reportados en el kilómetro 25 de la vereda Gaitán.

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Las imágenes compartidas por la comunidad en las redes sociales dan cuenta de cómo una vivienda quedó reducida a escombros por los combates entre los grupos ilegales, que se mantienen en la zona, cerca de la frontera con Venezuela.

Poco después se conoció que un joven de 17 años y una bebé de 2 también resultaron gravemente heridos.

(Vea también: Atacaron a tiros a avión de la Policía en Ocaña y hubo tres heridos; detalle evitó tragedia)

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Situación de orden público en Norte de Santander

Un informe publicado a mediados de mayo pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que el desplazamiento de personas se duplicó 2025 en Colombia respecto al año anterior.

Al menos 322.688 ciudadanos se desplazaron mientras “los enfrentamientos armados se intensificaron” en “zonas pobladas o cerca de viviendas” civiles, apuntó el documento.

El departamento más afectado fue Norte de Santander, donde los enfrentamientos a principios de 2026 entre el Eln y las disidencias obligaron a miles de personas a huir de sus casas.

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