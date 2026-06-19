Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

La representante a la Cámara del Pacto Histórico electa por Antioquia, Verónica Estrada Holguín, denunció este viernes que fue víctima de un presunto atentado contra su vida mientras se movilizaba por el Suroeste antioqueño.

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Según comentó la política en la red social X, el ataque se dio cerca de las 4:00 p.m. de este viernes 19 de junio mientras se desplazaba por la vía que comunica los municipios de Betulia y Urrao, en la mencionada subregión.

Estrada adjuntó en su mensaje una imagen de lo que sería el impacto que sufrió el automotor en el que se desplazaba junto a su comitiva. El impacto estaría ubicado en la parte delantera del vehículo.

Estrada explicó que tanto ella como los integrantes de su esquema de seguridad resultaron ilesos.

“Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido y se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.Por fortuna estoy bien”.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el ataque ni sobre los posibles autores. Las autoridades se encuentran recopilando información para esclarecer lo sucedido.

Este diario contactó a las autoridades para conocer más detalles del caso. Desde la Gobernación de Antioquia indicaron que el secretario de Seguridad, general en retiro Luis Eduardo Martínez, se comunicó con la representante y habló directamente con un integrante de su esquema de protección.

El funcionario se puso a disposición de ella y su equipo para atender la situación. También se hicieron las respectivas coordinaciones con la Policía Nacional para asistir el caso y desarrollar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del suceso.

Estrada adjuntó en su mensaje una imagen de lo que sería el impacto que sufrió el automotor en el que se desplazaba junto a su comitiva. El impacto estaría ubicado en la parte delantera del vehículo.

Estrada explicó que tanto ella como los integrantes de su esquema de seguridad resultaron ilesos.

“Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido y se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.Por fortuna estoy bien”.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el ataque ni sobre los posibles autores. Las autoridades se encuentran recopilando información para esclarecer lo sucedido.

Este diario contactó a las autoridades para conocer más detalles del caso. Desde la Gobernación de Antioquia indicaron que el secretario de Seguridad, general en retiro Luis Eduardo Martínez, se comunicó con la representante y habló directamente con un integrante de su esquema de protección.

El funcionario se puso a disposición de ella y su equipo para atender la situación. También se hicieron las respectivas coordinaciones con la Policía Nacional para atender el caso y desarrollar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del suceso.

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