Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comuna 7 de Ibagué experimenta un importante avance en sus obras de mejoramiento vial, tras el inicio de la pavimentación entre las calles 103 y 112 de la avenida Ambalá, vía fundamental que enlaza barrios tradicionales como Fonderella y da acceso directo a la Universidad Cooperativa. Este tramo es clave para la movilidad de la zona norte, y su intervención responde a la necesidad de modernizar la infraestructura, tanto superficial como en el interior de la vía.

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Durante meses, la implementación de estas obras obligó a cerrar completamente el corredor para permitir una renovación profunda. Según explicó Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, la pavimentación pudo comenzar tras la conclusión de una de las fases más complejas del proyecto: la actualización y reemplazo total de las redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, abarcando tanto las instalaciones principales como las conexiones domiciliarias. La reposición de estos servicios básicos garantiza que los habitantes cuenten con una infraestructura moderna y funcional, disminuyendo el riesgo de daños o filtraciones a futuro que obliguen a abrir nuevamente la reciente pavimentación.

Un punto destacado de esta etapa es la instalación de la quinta fase del Acueducto Complementario, obra estratégica destinada a optimizar el suministro de agua potable en todo el sector norte de la ciudad. Según información oficial, las obras hidráulicas correspondientes ya superaron satisfactoriamente las pruebas técnicas y cuentan con la certificación que permite avanzar hacia la fundición y nivelación definitiva de la vía. Este detalle es fundamental, pues indica que, por ahora, se evitan futuras intervenciones sobre una calzada recién construida, extendiendo la vida útil de la inversión y ofreciendo mayor confiabilidad a los residentes y usuarios viales.

Mientras una cuadrilla avanza en la pavimentación de este tramo, otras brigadas continúan trabajando en diferentes frentes, especialmente en el sector de El País, bajo un esquema de intervención por etapas. Saavedra anunció que en los próximos días realizarán las pruebas e inspecciones necesarias en estos puntos, con el objetivo de certificar las redes antes de iniciar la fundición del concreto. Así, la modernización progresiva avanza según lo planeado, beneficiando a un amplio sector de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance actual de la pavimentación en la comuna 7 de Ibagué?

De acuerdo con las declaraciones de Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura, la pavimentación ya comenzó en el tramo comprendido entre las calles 103 y 112 de la avenida Ambalá, tras completar el reemplazo y pruebas de las redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, así como la instalación de la quinta fase del Acueducto Complementario.

¿Qué mejoras se hicieron en las redes de acueducto y alcantarillado en la avenida Ambalá de Ibagué?

Las obras incluyeron el cambio y renovación total de las redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, tanto principales como domiciliarias, además de la instalación de la quinta fase del Acueducto Complementario. Todo este proceso ya cuenta con certificación técnica y permite avanzar a la etapa de pavimentación del corredor vial según los cronogramas oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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