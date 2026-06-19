El concejal de Cali Juan Martín Bravo publicó una denuncia en redes sociales en la que cuestionó varios procesos registrados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) relacionados con la adquisición e impresión de libros.

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Según el dirigente político, los procesos suman más de 130 millones de pesos y estarían vinculados con publicaciones del presidente Gustavo Petro.

¿Qué muestran documentos publicados sobre libros de Petro?

Dentro del material divulgado aparecen dos contratos adjudicados a Villegas Asociados y Villegas Editores por valores de 25 millones y 15 millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con la descripción oficial de los procesos, el objeto contractual consiste en el suministro de libros representativos de la cultura colombiana para actividades protocolarias del presidente de la República en calidad de jefe de Estado.

Uno de los apartes divulgados señala que los ejemplares deben incluir una página adicional con el escudo nacional y la identificación del mandatario.

Asimismo, Bravo compartió información sobre un contrato con la Imprenta Nacional por más de 91 millones de pesos destinado a la impresión de textos, publicaciones y material institucional requerido por la Presidencia.

Estos son los documentos publicados por Bravo:

🚨DENUNCIA PÚBLICA🚨 Los libros del presidente Petro les han costado a los colombianos más de $130 millones en contratos con la Imprenta Nacional y con Villegas y Asociados para gestionar el ISBN. Lo insólito es que sacar un ISBN ante la Cámara Colombiana del Libro cuesta menos… pic.twitter.com/SYKbPN7u2X — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) June 19, 2026

Concejal cuestionó costos asociados a publicaciones

El cabildante aseguró que parte de los recursos estarían relacionados con trámites editoriales como la gestión del ISBN, registro que identifica oficialmente las publicaciones.

Según Bravo, ese procedimiento tiene un costo inferior a los 100.000 pesos cuando se tramita directamente ante la Cámara Colombiana del Libro.

Por esa razón, pidió explicaciones sobre los valores involucrados en los contratos y sobre el destino de los recursos públicos utilizados para estos procesos.

Hasta el momento, la Presidencia no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos planteados por el concejal.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.