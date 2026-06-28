La investigación por el envenenamiento con talio que terminó con la muerte de dos menores en Bogotá sumó nuevas piezas que ahora son analizadas por la Fiscalía y podrían aportar elementos para reconstruir cómo habría sido obtenido y utilizado el químico involucrado en el caso.

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De acuerdo con una investigación revelada por El Tiempo, un informante permitió que hace apenas ocho días las autoridades ubicaran una de las evidencias consideradas más relevantes dentro del expediente: rastros de talio en polvo hallados dentro del casillero 314 del Club El Nogal, espacio que estaba asignado a la empresaria bogotana Zulma Guzmán. Según el medio, el químico fue encontrado dentro de dos frascos manipulados con guantes de látex.

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El hallazgo se convirtió en una nueva línea de investigación para las autoridades, que intentan esclarecer lo ocurrido tras la muerte de dos adolescentes ocurrida en abril de 2025, luego de consumir frambuesas contaminadas. Entre las víctimas estaba la hija menor del economista Juan de Bedout, de 14 años, junto con una compañera de colegio de 13 años.

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Según la información conocida por El Tiempo, dentro del mismo casillero también aparecieron otros elementos que ahora son objeto de análisis judicial.

Uno de ellos fue un código de barras que, tras ser rastreado, correspondería a un accesorio comercializado en plataformas internacionales y que tendría como propósito alterar la apariencia física mediante volumen corporal y elementos estéticos.

De acuerdo con una fuente citada por el diario, el objeto encontrado estaría siendo revisado para establecer si pudo haber sido utilizado para modificar la apariencia de una persona.

Ese hallazgo llevó a los investigadores a revisar nuevamente el relato entregado por el domiciliario que transportó las frambuesas hasta el destino final. Según la descripción conocida por el medio, el trabajador habló de una mujer de apariencia mayor, cabello blanco, gafas y una vestimenta que, según dijo, no parecía corresponder con la edad que proyectaba.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente el uso de esos elementos ni han señalado responsables penales por estos hallazgos.

Otro frente abierto por la Fiscalía busca establecer quiénes pudieron tener acceso al casillero y si existían conexiones adicionales que permitan entender el recorrido del químico.

El Tiempo reveló que dentro de las verificaciones solicitadas al Club El Nogal está confirmar si familiares cercanos de Guzmán contaban con membresías o espacios asignados dentro del lugar.

En ese contexto apareció el nombre de Fernando Guzmán Castro, identificado por el medio como empresario vinculado al sector de disolventes, productos químicos industriales y actividades relacionadas con sectores petroquímicos y agroquímicos.

Según el reporte periodístico, se evalúa solicitar una declaración voluntaria para establecer si existió contacto reciente con su hermana o si puede aportar información útil para el proceso.

Consultado por El Tiempo, el hombre negó conocer detalles relacionados con el caso.

La investigación también volvió a poner bajo revisión antecedentes familiares relacionados con el entorno del economista Juan de Bedout.

Según publicó El Tiempo, el expediente retomó información sobre la muerte de Alicia Graham, esposa de De Bedout, quien falleció por cáncer pero que, según líneas previas del caso, habría presentado episodios anteriores de exposición al talio.

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Mientras avanzan las pruebas forenses, revisión de cámaras, levantamiento de huellas y análisis de evidencia física, las autoridades continúan reconstruyendo quién tuvo acceso al químico y cómo habría llegado hasta los alimentos consumidos por las menores.

Por ahora, no se han anunciado capturas ni decisiones judiciales definitivas relacionadas con estos nuevos hallazgos.

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