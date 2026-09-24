Por: EL PILON SA

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El equipo detrás de ‘Buscando a papá’, el cortometraje que posicionó al departamento del Cesar en la cima de SmartFilms 2026, anunció una alfombra roja en Valledupar para el 2 de octubre. Este evento especial permitirá al público disfrutar por primera vez en pantalla grande la producción ganadora, junto a un conversatorio con los creadores y la proyección de un video con el detrás de cámaras. Según confirmaron los realizadores, esta será una oportunidad única para conocer las inspiraciones y retos que enfrentaron durante el proceso creativo.

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Eberto Manotas, quien es el guionista y productor del cortometraje, reveló que la trama tiene un trasfondo personal basado en su propia experiencia: la búsqueda de su padre, a quien logró encontrar seis meses después de su fallecimiento. Manotas explicó: “Decidimos grabarla entre Pueblo Bello y La Guajira, con una mascota como acompañante en la travesía. Es una historia muy sentimental, acompañada de acordeón y música vallenata”. El relato apuesta por conectar con las emociones del público a partir de elementos típicos de la cultura regional y una narrativa sincera.

Natalia Lara, coprotagonista, interpretó a una niña ciega cuya actuación exigió desafíos particulares. Ella relató lo difícil que fue mantener los ojos cerrados durante toda la grabación, al punto que en diversas escenas debieron repetirse por este detalle. Lara, durante una entrevista, interpretó un fragmento de la canción escrita especialmente para el cortometraje, la cual expresa una sensibilidad profunda al describir cómo “los sueños no se ven con los ojos, se sienten en el corazón”.

Un dato llamativo de la producción fue el uso de tecnología accesible: la película fue rodada con un iPhone 17 Pro Max. El equipo empleó filtros, lupas para los planos cerrados y telas caseras a fin de controlar la luz, construyendo una atmósfera visual que evoca el ambiente tradicional de Valledupar. Manotas quiso resaltar rincones de la vida local, como “la ollita de café, el gallo en la cocina, el humo de la leña y el techo de zinc al amanecer”, logrando plasmar la esencia del lugar con recursos limitados.

La agenda del 2 de octubre en Valledupar también incluirá la proyección de ‘La última trenza’, otro trabajo del equipo que compite actualmente en el Festival de Cine Villa de Leyva. Los organizadores han invitado a los asistentes a usar vestimenta típica evocando la época de Rafael Escalona y Consuelo Araújo, con el propósito de revivir el encanto clásico del viejo Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo será la alfombra roja de ‘Buscando a papá’ en Valledupar?

La alfombra roja para el cortometraje ‘Buscando a papá’ se realizará el 2 de octubre en Valledupar. El evento incluirá la proyección del cortometraje ganador de SmartFilms 2026, así como un conversatorio con los creadores y un video especial del detrás de cámaras, según confirmó el equipo de producción.

¿Cómo se grabó ‘Buscando a papá’ y qué retos enfrentó el equipo?

‘Buscando a papá’ fue grabado con un iPhone 17 Pro Max, empleando recursos improvisados como filtros, lupas y telas caseras para lograr los efectos visuales deseados. Entre los mayores retos estuvieron las limitaciones técnicas y la exigencia actoral, como interpretar una niña ciega y lograr transmitir la atmósfera única de Valledupar. El equipo buscó mostrar detalles auténticos de la vida en la región, pese a tener recursos limitados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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