Por: EL PILON SA

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Este jueves 24 de septiembre, Valledupar se alista para ser el escenario principal de un diálogo profundo sobre la historia y la cultura local, con la realización del Séptimo Foro de Patrimonio Cultural del Cesar. El evento, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, centrará su atención en el patrimonio religioso y la manera en que este tipo de tradiciones han influido tanto en la identidad regional como en el turismo. Según información de los organizadores, la convocatoria está abierta al acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía, en un esfuerzo por involucrar a más personas en la reflexión y salvaguarda de la memoria colectiva.

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La organización del foro está en manos de la Fundación AVIVA y la Fundación Pacuima. Este trabajo en conjunto se ha hecho posible gracias al apoyo de la Oficina de Cultura Municipal, la Cámara de Comercio de Valledupar y el diario EL PILÓN. De acuerdo con los responsables del evento, las actividades arrancarán desde las 8 de la mañana, momento en el que se dará la bienvenida oficial y se compartirán palabras introductorias que trazan el propósito del encuentro.

A lo largo de la jornada, se vivirá un recorrido temático que entrelaza fe, memoria y arquitectura. El historiador Tomás Darío Gutiérrez abrirá el ciclo de ponencias analizando cómo las huellas religiosas se reflejan en el patrimonio cultural local. Después, Luis Alfredo Domínguez Hazbún centrará su exposición en el patrimonio funerario de Mompox, ciudad famosa por la riqueza de sus tradiciones devocionales.

Para la tarde, la programación reiniciará a las 2 p. m. Vladimir Enrique Tovar Muñoz compartirá su visión sobre el valor histórico y arquitectónico de las iglesias en madera en los departamentos de Córdoba y Sucre. A continuación, Jhonnys Gustavo Vega Arias abordará el papel de la Hermandad de Jesús Nazareno como motor de devoción y expresión cultural colectiva.

En la etapa final del foro, Henry Neiza Rodríguez disertará sobre la influencia del Concilio de Trento en la arquitectura religiosa, destacando las conexiones con la identidad local. Posteriormente, Luis Alfredo Domínguez Hazbún tendrá una segunda intervención, en la que analizará el desarrollo del turismo religioso en Mompox.

La jornada concluirá hacia las 5:30 p. m. con un panel de cierre a cargo de todos los ponentes. De acuerdo con la información compartida por las entidades organizadoras, se espera la participación activa de académicos, estudiantes y otros actores comprometidos con la valoración y perpetuidad de las tradiciones culturales y devocionales del Caribe colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el enfoque principal del Séptimo Foro de Patrimonio Cultural del Cesar?

El Séptimo Foro de Patrimonio Cultural del Cesar pone el foco en el patrimonio religioso y su impacto en el turismo de la región, a través de ponencias y paneles que abordan tanto la memoria histórica como la arquitectura y las expresiones devocionales que han marcado el Caribe colombiano.

¿Qué temas abordarán los ponentes invitados en el foro sobre patrimonio cultural?

Los ponentes invitados explorarán temas como las huellas de la religión en el patrimonio local, la arquitectura eclesiástica en madera, el patrimonio funerario de Mompox y la relación entre el Concilio de Trento y la arquitectura religiosa, además del aporte de la Hermandad de Jesús Nazareno y el desarrollo del turismo religioso en Mompox.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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