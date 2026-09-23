Por: Noticiero 90 minutos

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El tramo final de 2026 trae consigo cinco días festivos que los colombianos pueden marcar en su calendario. Octubre, noviembre y diciembre acumulan fechas de descanso que no solo tienen trasfondo histórico y cultural, sino que también se convierten en oportunidades para compartir en familia, programar viajes o simplemente disfrutar de una pausa laboral. Según el calendario oficial, octubre cuenta con un día festivo, noviembre suma dos jornadas y diciembre alberga los dos últimos días de asueto del año.

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El primer festivo del trimestre será el lunes 12 de octubre. En esa jornada se conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, fecha que propicia un puente festivo por ubicarse al inicio de la semana, lo que es ideal para quienes laboran de lunes a viernes, de acuerdo con la información proporcionada en el calendario oficial.

Noviembre presenta dos fechas claves para el descanso: el lunes 2 de noviembre, dedicado a la celebración del Día de Todos los Santos, y el lunes 16 de noviembre, en el que se exalta la Independencia de Cartagena. Ambos caen lunes gracias a la Ley Emiliani, una disposición legal que traslada ciertas festividades nacionales al lunes siguiente cuando la fecha original es otro día, favoreciendo así la creación de largos fines de semana. Es importante precisar que la Ley Emiliani busca facilitar el descanso y dinamizar el turismo interno durante el año.

En diciembre, el martes 8 está reservado para la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, una fiesta de arraigo tradicional en muchas regiones. El ciclo de festivos culmina el viernes 25, día de Navidad, uno de los momentos más significativos y esperados para las familias colombianas. A diferencia de octubre y noviembre, los dos festivos de este mes no generan puente, pues caen en martes y viernes respectivamente.

La programación de estos días libres permite que quienes estén organizando agendas de viaje, reuniones familiares, actividades especiales o simples descansos puedan planificar con anticipación. Disfrutar de estos descansos es una oportunidad tanto para renovar energías como para mantener vivas las tradiciones que cada fecha representa en el calendario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas exactas de los festivos en Colombia para el último trimestre de 2026?

Para quienes desean organizarse, los festivos restantes del año son: lunes 12 de octubre (Día de la Diversidad Étnica y Cultural), lunes 2 de noviembre (Día de Todos los Santos), lunes 16 de noviembre (Independencia de Cartagena), martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y viernes 25 de diciembre (Navidad), de acuerdo con el calendario oficial.

¿Qué es la Ley Emiliani y cómo afecta los festivos en Colombia?

La Ley Emiliani es la normativa que traslada ciertos festivos nacionales al lunes siguiente cuando su fecha original cae en otro día de la semana. Así, busca crear fines de semana largos o 'puentes', facilitando el descanso prolongado y fortaleciendo actividades como el turismo y la recreación en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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