Por: Caracol TV

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El regreso a Bogotá el lunes festivo 17 de agosto de 2026 estará regulado por la medida de pico y placa regional, la cual busca organizar y controlar el ingreso de vehículos particulares a la capital durante una de las jornadas de mayor flujo vehicular del año. De acuerdo con información confirmada por Noticias Caracol, la restricción estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche y aplicará según el último número de la placa de cada automóvil.

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Dicha medida fue implementada para los puentes festivos y se activará sobre nueve corredores viales principales. Los viajeros que tengan previsto regresar ese día a Bogotá deberán prestar especial atención a estos puntos, ya que la normativa rige exactamente en esos accesos. De esta forma, se busca distribuir el tránsito en franjas horarias específicas, reduciendo aglomeraciones y previniendo congestiones viales.

El funcionamiento del pico y placa regional para el 17 de agosto se divide en dos momentos bien definidos. En la primera franja, desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p. m., solo podrán ingresar los autos cuyas placas terminen en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. En contraste, la segunda franja, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., autoriza la entrada a los vehículos con placas finalizadas en cifras impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Así, el flujo vehicular se alterna para evitar sobrecargas simultáneas, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los nueve corredores en los cuales aplica la restricción son: autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario o calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. Por lo tanto, quienes planeen ingresar por cualquiera de estas rutas deben consultar la terminación de su placa antes de programar el viaje.

Autoridades como la Secretaría Distrital de Movilidad recomiendan preparar los desplazamientos con tiempo, además de acatar las normas básicas de tránsito. Entre las pautas dadas a los conductores se destacan la revisión técnico-mecánica del vehículo, el respeto de los límites de velocidad y la prohibición de conducir en estado de embriaguez. El cumplimiento de estas recomendaciones, junto con la observancia del horario del pico y placa regional, contribuye a mantener la movilidad y la seguridad vial de todos los ciudadanos al retornar a Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional para ingresar a Bogotá el 17 de agosto?

El pico y placa regional se aplicará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche sobre nueve corredores de entrada a la ciudad. Entre las 12:00 y las 4:00 p. m., ingresan vehículos con placas terminadas en números pares; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., lo hacen los de números impares, según información de Noticias Caracol.

¿Cuáles son las recomendaciones para conductores que regresan a Bogotá durante este puente festivo?

Las autoridades aconsejan planear el viaje con anticipación, revisar detalladamente el horario de su placa, mantener al día la revisión técnico-mecánica, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo efectos del alcohol, como indica la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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