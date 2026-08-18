Por: Gol Caracol

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La derrota reciente del París Saint-Germain (PSG) contra el Lens en la Supercopa de Francia representa un hecho inusual para el club capitalino, que durante los últimos años había mantenido un dominio casi absoluto sobre este título, conocido oficialmente como el Trofeo de los Campeones. De acuerdo con información de Noticias Caracol, desde 2013, el PSG solo había dejado escapar este trofeo en una ocasión, en 2021, cuando perdió frente al Lille. Sin embargo, esta vez el revés llegó de la mano de un Lens combativo, que supo aprovechar sus oportunidades a pesar de no haber controlado el juego, mostrando una eficacia que marcó la diferencia en el marcador final de 1-0.

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La reacción inicial del entrenador español Luis Enrique Martínez tras la caída fue moderadamente positiva. Según el propio técnico, citado por Noticias Caracol, aunque no se mostró conforme con el resultado final, sí resaltó la actitud e intensidad que exhibieron sus jugadores durante el partido, destacando especialmente el esfuerzo físico desplegado en esta etapa prematura de la temporada. Este mensaje parece orientado a reducir la presión de cara al inminente inicio de la liga francesa, donde el PSG hará su debut en casa ante el Rennes.

Perder el Trofeo de los Campeones ante el Lens, que nunca antes había ganado este título y cuya única final previa fue en 1998 justamente ante el PSG, implica para el club parisino un golpe fuerte, sobre todo desde que Luis Enrique asumió el mando en el verano de 2023. En los últimos tres años, de acuerdo con Noticias Caracol, es apenas la segunda final en la que el PSG se queda sin premio, junto al episodio de la Copa del Mundo de Clubes.

En cuanto a la plantilla, el PSG atraviesa un periodo de ajustes estratégicos. Recientemente, sumó dos incorporaciones clave con la llegada de Ferran Torres, figura destacada de la selección española en la final del Mundial, y el internacional belga Mika Godts. Estas adiciones preconizan más movimiento en el mercado de fichajes, especialmente en torno al futuro del francés Bradley Barcola. Luis Enrique evitó comentar detalles sobre el posible traspaso de Barcola, señalando que solo conversará sobre el “mercato” (término en italiano y francés para referirse al mercado de transferencias) cuando este finalice, aunque su ausencia en las últimas finales sugiere una salida inminente.

¿Por qué la derrota del PSG ante Lens en la Supercopa de Francia tiene tanta relevancia?

Esta derrota cobra importancia porque rompe una racha de hegemonía del PSG en el Trofeo de los Campeones, con solo una derrota previa desde 2013, y marca la segunda final perdida en tres años. El hecho de que Lens obtuviera su primer título ante un PSG acostumbrado a ganar resalta la magnitud del resultado, según Noticias Caracol.

¿Qué significa el término “mercato” en el fútbol europeo y cómo afecta al PSG?

En el contexto futbolístico europeo, “mercato” se refiere al periodo de transferencias de jugadores entre equipos. La incertidumbre sobre el futuro de jugadores como Bradley Barcola refleja cómo estos movimientos pueden impactar la composición y el desempeño del PSG en la nueva temporada, según lo expuesto por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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