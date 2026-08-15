Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El club Athlético Paranaense sumó un empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino en el marco de la fecha 23 del campeonato Brasileirao, uno de los torneos más relevantes del fútbol brasileño, según lo resaltado por Noticias Caracol. El protagonista destacado fue el delantero colombiano Kerwin Vargas, quien logró anotar su primer gol con los rojinegros, permitiendo así que su equipo rescatara un valioso punto jugando como local.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la crónica del partido, Vargas ingresó al terreno de juego en el minuto 61, reemplazando a Leozinho, un movimiento estratégico realizado por el cuerpo técnico de Athlético Paranaense que buscaba mayor dinamismo en el ataque. La oportunidad para Vargas llegó al minuto 75: la jugada comenzó por la banda izquierda, donde el también colombiano Kevin Viveros disputó con determinación el balón y avanzó hasta enviar un pase al área rival. Vargas, bien posicionado, controló la pelota y ejecutó un remate con su pierna derecha, sellando así el empate para su equipo.

Este gol marca un hito para Kerwin Vargas, quien, tras varios partidos con el conjunto de Paranaense, consiguió finalmente estrenarse en la red. La anotación no solo tiene un valor emocional para el atacante colombiano sino que resulta clave en las aspiraciones del equipo dentro del torneo, puesto que sumar puntos, especialmente jugando en casa, resulta fundamental en la competencia del Brasileirao. Además, el aporte de Viveros demuestra la influencia positiva que los futbolistas colombianos ejercen en el club actualmente.

La repercusión del tanto fue destacada por Noticias Caracol, medio que compartió la jugada y celebró la actuación de los jugadores ‘cafeteros’. Así, la presencia de los colombianos continúa dejando huella en el fútbol brasileño, aportando al espectáculo y al rendimiento colectivo de sus equipos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el gol de Kerwin Vargas con Athlético Paranaense en el Brasileirao?

El gol de Kerwin Vargas se produjo en el segundo tiempo del partido, al minuto 75. La jugada nació gracias a un pase de Kevin Viveros, quien luchó por la banda izquierda y asistió al área para que Vargas controlara y definiera con pierna derecha. Este tanto significó el primero de Vargas con el club Athlético Paranaense y ayudó al equipo a conseguir un empate frente a RB Bragantino.

¿Quiénes son los jugadores colombianos que participaron en el empate de Athlético Paranaense?

En el empate entre Athlético Paranaense y Red Bull Bragantino participaron dos jugadores colombianos, según Noticias Caracol: Kerwin Vargas, quien anotó el gol del empate, y Kevin Viveros, quien asistió la jugada. Ambos futbolistas evidenciaron su influencia en el desarrollo del partido y en el rendimiento de su equipo dentro del campeonato Brasileirão.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z