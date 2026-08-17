Alejandra Murgas se ha consolidado como uno de los rostros que hacen parte de la programación informativa de Noticias Caracol, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria frente a las cámaras. Aunque suele mantener su vida personal alejada de los reflectores, en algunas entrevistas ha compartido detalles de su familia y de las personas que han sido fundamentales en su historia.

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Recientemente, la periodista y presentadora fue invitada al programa ‘Día a Día’, donde conversó con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde sobre su experiencia trabajando.

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Durante la conversación, Murgas hizo referencia a su hermano Rafael Murgas, quien ocupa un lugar especial en su vida y con quien mantiene una relación cercana.

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¿Quién es Rafael Murgas, hermano de Alejandra?

Rafael es el hermano de Alejandra Murgas y, de acuerdo con lo que la presentadora ha contado públicamente, es uno de sus familiares más cercanos.

La relación entre ambos tomó todavía mayor importancia después del fallecimiento de su madre, Luz Marina Márquez, quien murió hace más de una década.

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Para Alejandra, su hermano se convirtió en una de las personas con las que conserva un vínculo familiar especialmente estrecho. Por eso, las fechas importantes, como cumpleaños y celebraciones decembrinas, suelen ser momentos que comparten.

La presentadora incluso ha utilizado sus redes sociales para dedicarle mensajes de cariño.

En una de sus publicaciones escribió:

“Bendita fecha importante para mí, porque lo celebro a él. Su vida en la mía es de mis más grandes bendiciones”.

Aunque Alejandra tiene una comunidad de más de 50.000 seguidores en Instagram, la mayor parte de sus publicaciones están relacionadas con su trabajo y su faceta profesional. Rafael, por su parte, mantiene sus redes sociales privadas.

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En enero de 2025, Alejandra Murgas habló con ‘La Red’ sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su familia: la enfermedad de su madre. Según contó en aquella entrevista, Luz Marina Márquez fue diagnosticada con cáncer de seno años atrás. La situación tuvo un impacto importante en la familia y llevó a Alejandra y Rafael a asumir responsabilidades económicas mientras buscaban la manera de apoyar a su madre y continuar con sus propios proyectos.

La presentadora recordó que tanto ella como su hermano tuvieron que esforzarse para ahorrar, colaborar en el hogar y financiar sus estudios universitarios.

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Aunque han pasado más de diez años desde la muerte de su madre, Alejandra ha demostrado que mantiene vivo su recuerdo y que la relación con su hermano representa una parte importante de ese vínculo familiar.

Las declaraciones que ha entregado en medios y los mensajes que ocasionalmente publica en redes sociales muestran la cercanía que existe entre los dos.

Para la presentadora, Rafael no solo es su hermano, sino también una de las personas que ha estado presente en diferentes etapas de su vida, especialmente después de la pérdida de su madre.

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