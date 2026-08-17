El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó escenas de dolor, pero también historias de supervivencia que conmovieron al país. Una de ellas es la de Sofía, una niña de apenas 3 años, quien permaneció durante más de seis horas atrapada entre los restos del edificio Ariguaní, en Cali.

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Días después de aquella angustiante jornada, la menor volvió a encontrarse con el bombero que participó en su rescate, protagonizando un momento que recordó la hazaña de los organismos de emergencia durante las labores de búsqueda.

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El edificio Ariguaní, una estructura residencial de siete niveles ubicada en el sector El Refugio, colapsó luego del fuerte movimiento telúrico registrado el lunes. Entre los restos de la edificación se encontraban Sofía y su madre, Estefanía Echavarría, quienes quedaron atrapadas mientras los organismos de socorro desplegaban las labores de búsqueda.

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En medio de las condiciones adversas, los equipos de emergencia avanzaron cuidadosamente entre los escombros para localizar a las personas que pudieran permanecer con vida.

Fue durante esas labores cuando el bombero Duque llegó al lugar para relevar a otros integrantes del equipo que ya llevaban varias horas trabajando. Al ingresar a la estructura, encontró inicialmente a Estefanía, quien tenía dificultades para respirar. Posteriormente continuó avanzando hasta localizar a la pequeña.

El reducido espacio entre los restos del edificio dificultaba las labores de rescate. Sin embargo, el bombero logró acercarse hasta Sofía y establecer contacto con ella. En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, recordó el instante en que consiguió tocarla.

“Yo metí la mano y la toqué. Entonces, cuando le toqué la carita, ella empezó a llorar y me agarró la mano”.

Ese contacto se convirtió en una señal fundamental para los rescatistas: Sofía estaba viva. Después de establecer comunicación con la menor, los equipos continuaron trabajando para retirarla cuidadosamente del lugar y ponerla a salvo.

La niña había permanecido durante más de seis horas bajo los restos de la edificación, en una situación que exigió precisión y paciencia por parte de los organismos de emergencia.

La historia no terminó con la extracción de Sofía de los escombros. Días después de la emergencia, la pequeña volvió a encontrarse con el bombero que había logrado llegar hasta ella durante uno de los momentos más críticos del rescate.

El encuentro permitió recordar el vínculo que se produjo entre ambos en medio de una situación extrema: mientras Sofía permanecía atrapada, el uniformado consiguió hacer contacto con ella y darle una señal de que no estaba sola.

La historia de la menor se convirtió así en uno de los relatos de supervivencia que dejó el terremoto y en un reconocimiento al trabajo de los equipos que ingresaron a estructuras afectadas para buscar sobrevivientes.

El caso de Sofía refleja la dimensión de las labores adelantadas en Cali después del terremoto. Mientras familiares aguardaban noticias de sus seres queridos, bomberos, policías, socorristas y voluntarios trabajaban durante horas entre estructuras inestables y toneladas de concreto.

El reencuentro de la niña con el bombero que ayudó a rescatarla permitió volver sobre aquellos momentos y recordar que, en medio de una emergencia marcada por pérdidas humanas y destrucción, también hubo vidas que pudieron ser salvadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.