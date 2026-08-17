El Gobierno presentó el plan ‘Juntos Reconstruimos la Patria’, una estrategia que busca atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto y avanzar posteriormente en la recuperación de las zonas afectadas.

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La propuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está organizada en tres fases, con acciones que van desde la atención de emergencia y la evaluación de las estructuras hasta la construcción de nuevas viviendas y la renovación de espacios urbanos.

El plan hace parte del denominado ‘Plan Milagro de Reconstrucción’ y contempla la participación de entidades públicas, el sector privado y alianzas internacionales.

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Estas son las fases de “Juntos Reconstruimos la Patria”, el plan de reconstrucción del Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA para los colombianos afectados por el terremoto. 🧵👇🏼 pic.twitter.com/52NFEeZVN7 — Minvivienda (@Minvivienda) August 16, 2026

Fase 1: atención y evaluación

La primera etapa está prevista hasta finalizar agosto y concentra las acciones más inmediatas frente a los daños ocasionados por el terremoto.

Entre las medidas planteadas están:

Atención a estructuras y remoción de escombros , con primeros auxilios a viviendas y edificaciones afectadas.

, con primeros auxilios a viviendas y edificaciones afectadas. Uso de maquinaria amarilla para retirar escombros.

Creación de un banco de materiales con apoyo del sector constructor, el gremio ferretero y empresas privadas.

Evaluación estructural de las viviendas y edificaciones mediante profesionales especializados.

de las viviendas y edificaciones mediante profesionales especializados. Determinación de cuáles inmuebles requieren demolición, rehabilitación o mejoramiento.

Subsidios de arriendo para familias que perdieron parcial o totalmente sus viviendas.

El Ministerio también ha señalado que se desplegarán profesionales en los territorios para establecer técnicamente qué casas pueden ser recuperadas y cuáles necesitan una reconstrucción completa.

Fase 2: recuperación y soluciones

La segunda fase tiene una duración inicial de seis meses y estará enfocada en las familias cuyas viviendas puedan ser recuperadas, además de otras medidas de apoyo.

La estrategia contempla:

Mejoramiento de vivienda urbana y rural para hogares con daños reparables.

para hogares con daños reparables. Alivio para las familias damnificadas mediante el no cobro de servicios públicos a los afectados por el terremoto.

a los afectados por el terremoto. Subsidios para vivienda ya construida , con apoyo para adquirir inmuebles disponibles en proyectos existentes.

, con apoyo para adquirir inmuebles disponibles en proyectos existentes. Articulación con Camacol, cajas de compensación, aseguradoras y bancos.

Esta etapa dependerá de los resultados de la evaluación de las viviendas y de la caracterización de las familias afectadas.

Fase 3: vivienda y reconstrucción

La tercera etapa está planteada para desarrollarse durante todo el Gobierno y tiene un alcance más amplio que la recuperación de las viviendas dañadas.

Uno de sus componentes es Vivienda Milagro, que contempla nuevos proyectos habitacionales en los territorios afectados, con recursos públicos, inversión privada y alianzas internacionales.

También se plantea una renovación urbana de las zonas golpeadas por el terremoto, que incluiría:

Parques.

Espacios públicos.

Andenes.

Infraestructura urbana.

De esta manera, el plan presentado por el Ministerio de Vivienda establece una ruta que comienza con la atención de las estructuras afectadas y la ayuda temporal para las familias, y posteriormente plantea reparar, reconstruir y desarrollar nuevos proyectos de vivienda en las zonas impactadas.

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