La lluvia complica esta noche de domingo 16 de agosto la situación de familias que permanecen en albergues improvisados en Pereira y Dosquebradas después del terremoto.

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(Vea también: Nueva lista de víctimas identificadas tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia)

En el Parque Olaya Herrera de Pereira, uno de los principales puntos de refugio, un fuerte aguacero cae sobre el lugar mientras decenas de personas buscan cómo protegerse del agua y pasar la noche.

La situación también preocupa en Los Guamos, Dosquebradas, donde varias familias que perdieron sus viviendas permanecen en una cancha habilitada como refugio.

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🌧️ ¡LA TRAGEDIA NO DA TREGUA! DAMNIFICADOS EN PEREIRA PASAN LA NOCHE BAJO LA LLUVIA. Un fuerte aguacero cayó sobre el albergue del Parque Olaya Herrera, el más grande de la ciudad.#Area32 #InformaciónParaPensar #Pereira #Terremoto #Damnificados pic.twitter.com/dX4KKfjAGM — AREA 32 (@AREA32OFICIAL) August 17, 2026

Piden carpas y plásticos para esta noche

El principal llamado de la comunidad es conseguir carpas grandes, plásticos y otros elementos de protección que permitan cubrir a las familias frente a la lluvia.

Quienes permanecen en estos espacios ya enfrentaban la dificultad de haber perdido sus viviendas por el terremoto. Ahora deben buscar una manera de resguardarse del agua durante esta noche.

LA LLUVIA COMPLICA AÚN MÁS LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS EN DOSQUEBRADAS La lluvia que se registra este domingo ha golpeado especialmente a las familias que permanecen en albergues improvisados tras perder sus viviendas. En el sector de Los Guamos, Dosquebradas, varias… pic.twitter.com/yjzmkTwf12 — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 17, 2026

La prioridad, según el llamado de la comunidad, es contar con elementos que permitan mantener secas y protegidas a las personas mientras permanecen en estos refugios temporales.

La urgencia es inmediata: la lluvia continúa afectando las condiciones de los albergues durante la noche de este domingo, cuando las familias necesitan un lugar seguro y protegido para descansar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.