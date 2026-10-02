Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali avanza de manera decidida en la demolición de varias edificaciones severamente afectadas, como respuesta a la situación de emergencia. El Hotel Metrópolis, el edificio D’Corpus, el Cali Express y el Edificio Multifamiliar Los Laureles iniciaron su proceso de demolición con el objetivo primordial de recuperar la zona y proteger la integridad de habitantes y animales del sector, según información suministrada por la Alcaldía y fuentes oficiales de la emergencia.

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Las labores de demolición, que comenzaron en la calle 9 con carrera 44, en el barrio Los Cámbulos, fueron coordinadas por la Alcaldía de Cali y la empresa Rehimac S.A. La primera intervención fue en el antiguo edificio Cali Express; inmediatamente después, se continuará con el edificio D’Corpus, para, posteriormente, intervenir Hotel Metrópolis Plaza. De acuerdo con Miguel Ángel Medina, director de Rehimac S.A., este proceso es progresivo: “Una vez que el edificio Cali Express esté en total colapso, iniciaremos el ascenso progresivo al D’Corpus y luego al Hotel Metrópolis. Tenemos una proyección de 20 días, esperamos en dos semanas poder estar dando un 80% de culminación del proyecto”. Por otro lado, el Edificio Multifamiliar Los Laureles debe ser demolido mediante implosión, una técnica especial que permite controlar la caída del edificio y minimizar el riesgo en entornos restringidos y urbanos.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, destacó que estas acciones forman parte de la ruta para la recuperación de los espacios y que el objetivo es normalizar los sitios afectados para, en adelante, procesos de reconstrucción. De hecho, se determinó que más de 30 edificaciones en Cali requieren procesos similares, de acuerdo con diagnósticos realizados por ingenieros estructurales tras la emergencia.

En cuanto a la seguridad, se implementó un cerramiento perimetral y se realiza coordinación con empresas aledañas, garantizando la protección de las personas que transitan por la zona. Juan Diego Saa, gerente del punto de crisis, enfatizó la importancia de evitar poner en riesgo la vida de trabajadores y peatones. Durante la demolición, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) trabajó en protocolos de ahuyentamiento, asegurando el desplazamiento ético y seguro de los animales. Carmen Elena Domínguez, de la UAEPA, hizo un llamado a los vecinos para que protejan a sus mascotas, sugiriendo que sean llevadas a lugares seguros durante las intervenciones.

Tras el derribo de las estructuras y la recolección de escombros, la Alcaldía prevé iniciar la reconstrucción de los espacios afectados, estimando que algunas obras podrían comenzar en diciembre, aunque el proceso completo de recuperación se tomaría hasta cuatro años, acorde a lo manifestado por el alcalde Alejandro Eder.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué edificios están siendo demolidos en Cali tras el terremoto?

Los edificios actualmente en proceso de demolición en Cali incluyen el Hotel Metrópolis, el edificio D’Corpus, el Cali Express y el Edificio Multifamiliar Los Laureles. Estas construcciones sufrieron graves daños y forman parte de las intervenciones priorizadas para garantizar la seguridad en el sector Los Cámbulos, según lo informado por la Alcaldía y Rehimac S.A.

¿Qué medidas se están tomando para proteger a los animales durante las demoliciones en Cali?

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) implementó protocolos para el ahuyentamiento y desplazamiento ético de animales, evitando que resulten afectados por las demoliciones. Se aconseja además que los vecinos trasladen sus mascotas a sitios seguros, especialmente durante el proceso, para reducir el riesgo de accidentes o escapes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.