Por: Noticiero 90 minutos

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El proceso de reconstrucción de Cali, fuertemente golpeada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, avanza con pasos concretos. Tres familias que resultaron severamente afectadas por la emergencia recibieron recientemente viviendas completamente nuevas, equipadas y listas para ser habitadas. Esta entrega fue coordinada entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, el Ministerio de Vivienda, la constructora Solanilla y la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), según informó Noticiero 90 Minutos.

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Entre quienes recibieron estos nuevos hogares se encuentra Jorge Isaac Tobón, periodista que perdió no solo su vivienda sino también a su esposa durante el sismo. En palabras de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, "Después de días muy difíciles y de dormir en un sillón en la casa de su hermano, hoy, junto a su hijo, Jorge tiene nuevamente un hogar desde donde empezar a reconstruir su vida". Junto con Tobón, Iris Denis Rentería y Luis Hernando Políndera, con sus respectivas familias, pudieron acceder a viviendas ubicadas en el proyecto Edén del Parque, en Jamundí. Estos hogares cuentan con acceso a espacios verdes, ciclorutas, plazoletas, juegos infantiles y parques para mascotas, garantizando así condiciones dignas y recreativas para las nuevas familias residentes.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del alcalde de Cali, Alejandro Eder, la situación sigue siendo preocupante: "Hoy en Cali hay cerca de 20 mil familias por fuera de sus hogares, pero estamos trabajando para reconstruir la ciudad lo más rápido posible. Lo importante es que no estamos arrancando hoy, lo hicimos prácticamente desde la tercera semana de la tragedia". Estas palabras dejan claro que, si bien la entrega de las primeras viviendas implica un avance significativo, el reto de reubicar a miles de familias persiste.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que se espera ampliar este proceso en los próximos meses, involucrando a más constructoras, para lograr que más de 400 familias logren acceder a soluciones habitacionales. Beltrán agradeció la colaboración de la constructora Solanilla e invitó a más empresas a unirse, con la idea de ampliar el alcance del programa. Además, el funcionario anunció la expedición de decretos reglamentarios para regular los cánones de arrendamiento, medida que beneficiará a las familias que requieren vivienda temporal tras perder sus casas por efecto del terremoto.

¿Cuántas familias en Cali continúan sin hogar tras el terremoto según datos oficiales?

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, alrededor de 20.000 familias caleñas se mantienen fuera de sus hogares debido a los daños causados por el terremoto. El proceso de recuperación de vivienda sigue siendo una prioridad en la respuesta de las autoridades.

¿Qué beneficios ofrecen las nuevas viviendas entregadas a familias afectadas por el terremoto en Jamundí?

Las viviendas entregadas están ubicadas en el proyecto Edén del Parque, en Jamundí, y cuentan con acceso a zonas verdes, ciclorutas, plazoletas, juegos infantiles y parques para mascotas. Estos beneficios buscan garantizar espacios seguros, cómodos y recreativos para los nuevos residentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.