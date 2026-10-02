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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que varias zonas de la ciudad experimentarán este viernes interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable debido a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. De acuerdo con la comunicación oficial de la entidad, la Gerencia de Acueducto realizará maniobras enfocadas en la reposición de válvulas y la optimización de las redes, lo que implica que algunos sectores específicos tendrán el servicio suspendido de manera momentánea mientras se cumple con estas labores técnicas.

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La medida hace parte del plan de mejoramiento que Emcali viene adelantando para garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio en la capital del Valle del Cauca. Así, los operarios estarán trabajando en puntos críticos donde la infraestructura requiere ajustes específicos, principalmente en el reemplazo o ajuste de válvulas y en la actualización de tramos de la red que presentan desgaste o necesitan mejoras para asegurar la distribución eficiente del líquido. Esto, según Emcali, es fundamental para evitar fallas mayores y cortes imprevistos a futuro.

Entre los sectores directamente afectados se encuentran barrios representativos de Cali, como Antonio Nariño (carrera 41 B # 44 - 67), Bolivariano (carrera 1 N # 35 - 29), La Independencia (calle 26 C # 40 - 20), Aguacatal (avenida 15 Oeste # 7 - 20), El Bosque (avenida 8 N # 48 - 06), Los Farallones (carrera 73 # 2 - 50), Mojica (calle 84 # 28 D4 -10), El Porvenir (carrera 3 # 34 - 73), San Carlos (carrera 32 B # 30 - 02), Santa Rita (avenida 2 Oeste # 12 - 190) y Tequendama (calle 5 A # 41 - 20).

Durante el tiempo en que se adelanten las reparaciones, los habitantes de estos barrios enfrentarán la suspensión del suministro de agua potable, una situación que demanda que la ciudadanía tome precauciones y planee el uso de este recurso. Emcali no especificó la duración exacta de la interrupción, pero recalcó que las labores son necesarias para la adecuada prestación del servicio en el mediano y largo plazo.

Finalmente, la empresa invitó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a tomar medidas para minimizar el impacto de este corte temporal, recordando que la intervención técnica es parte de un proceso de mantenimiento preventivo para evitar problemáticas mayores en el sistema de acueducto de la ciudad, como lo evidenció el comunicado difundido a medios locales.

¿Qué barrios de Cali tendrán suspensión del agua por trabajos de Emcali este viernes?

La suspensión del servicio de agua por parte de Emcali se concentrará este viernes en los barrios Antonio Nariño, Bolivariano, La Independencia, Aguacatal, El Bosque, Los Farallones, Mojica, El Porvenir, San Carlos, Santa Rita y Tequendama. La interrupción obedece a labores de reposición de válvulas y mejoras en las redes de acueducto.

¿Por qué es necesario que Emcali realice labores de mantenimiento en las redes de acueducto?

Emcali debe intervenir periódicamente la red de acueducto para reemplazar válvulas y optimizar la infraestructura, lo que ayuda a asegurar la distribución eficiente del agua, evitar averías mayores y prevenir interrupciones inesperadas a futuro. Estos trabajos permiten mantener un servicio más seguro y estable para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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