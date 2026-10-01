Por: Noticiero 90 minutos

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Óscar Tunjo alcanzó un hito fundamental para el automovilismo colombiano al consagrarse campeón de la categoría LMP3 en Norteamérica el 1 de octubre. El piloto oriundo de Cali logró asegurar matemáticamente el título tras competir en la carrera número 13 de la temporada, desarrollada en la emblemática pista de Michelin Raceway Road Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Este triunfo consolida uno de los capítulos más importantes dentro de la trayectoria profesional del vallecaucano y representa un verdadero orgullo nacional.

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De acuerdo con la información entregada, Óscar Tunjo disputó la temporada a bordo de un Duqueine D08, identificado como el auto número 1 de la escudería Gebhardt Motorsport. La fuerza de su campaña quedó reflejada en los resultados acumulados: seis victorias, once podios y seis primeras posiciones de salida (pole positions) antes del cierre definitivo, una serie de logros que le permitieron amarrar el campeonato por anticipado y convertirse en el primer piloto latinoamericano en conseguir este reconocimiento en dicha división. La consistencia mostrada por Tunjo evidenció un dominio claro durante todo el año, algo que fue ampliamente celebrado y reconocido por su equipo técnico y sus patrocinadores.

El éxito no es aislado; Tunjo ya había triunfado en la pista de Road Atlanta en los años 2024 y 2025, lo que refuerza su condición de referente internacional. La reciente coronación fue festejada institucionalmente, especialmente desde Cali. La Secretaría del Deporte de la ciudad enfatizó el logro bajo el eslogan "Hogar de Campeones", reconociendo la importancia que el título tiene tanto en el plano deportivo como en la proyección del talento local e internacional. De esta manera, la bandera de Cali y Colombia ocupó un espacio de privilegio en el podio internacional, renovando el sentido de pertenencia y el impulso para futuras generaciones de pilotos en la región.

La resonancia de la victoria de Tunjo sobrepasa lo individual. Según el cubrimiento de Noticiero 90 Minutos, esta hazaña fortalece el prestigio del país en el exigente mundo del automovilismo internacional y reafirma que el esfuerzo mancomunado de los deportistas y sus equipos puede romper barreras históricas.

¿Cómo logró Óscar Tunjo convertirse en campeón de la categoría LMP3 en Norteamérica?

Óscar Tunjo se consagró campeón de la categoría LMP3 en Norteamérica gracias a una serie de resultados sobresalientes, incluyendo seis victorias y once podios, además de seis pole positions, todo esto a bordo del Duqueine D08 del equipo Gebhardt Motorsport. Su desempeño le permitió asegurar el título de manera anticipada tras la carrera número 13 en Road Atlanta, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar dicha división.

¿Qué significa LMP3 en el automovilismo y por qué es relevante el título de Tunjo?

LMP3 corresponde a la sigla en inglés para "Le Mans Prototype 3", una categoría de autos prototipo dentro de las competencias de resistencia. El título de Tunjo es relevante porque, además de demostrar alto nivel de rendimiento y constancia, representa la primera vez que un piloto latinoamericano alcanza esta distinción en Norteamérica, impulsando el reconocimiento internacional del automovilismo colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.