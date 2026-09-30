Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bajo la consigna "Un reto para ti, un honor para nosotros", la Policía Nacional ha extendido una invitación a toda la ciudadanía de Bogotá para ser parte de la duodécima edición de la Carrera por la Policía 2026. De acuerdo con información ofrecida por la Policía Nacional en su sitio oficial, este encuentro deportivo tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, con punto de partida en inmediaciones del Monumento de los Héroes, ubicado en el norte de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

La expectativa para esta versión es convocar a más de 10.000 personas dispuestas a recorrer distintos sectores de Bogotá en alguna de las tres distancias habilitadas para la competencia: 5, 10 o 21 kilómetros. Las tres categorías presentan recorridos bien definidos. En la distancia de 5 kilómetros, el trayecto incluye la carrera 57 desde la calle 26 hasta la calle 44, luego se transita la calle 44 desde la carrera 52 hasta la 60, y sigue por la carrera 60 hasta la calle 53. Desde ahí, la ruta se extiende hacia el oriente por la calle 53, continua por la carrera 52 y nuevamente por la carrera 60 en sentido occidente, para finalizar descendiendo por la carrera 60 hasta la calle 42 y posteriormente hacia la carrera 59, concluyendo en la calle 26. La categoría de 10 kilómetros agrega una extensión al norte por la carrera 60 hasta la calle 63, antes de regresar al sur hasta la calle 42 y finalizar en el mismo punto. La media maratón de 21 kilómetros despliega un recorrido aún más amplio, incluyendo trayectos por la carrera 28, la diagonal 61C al occidente y la avenida NQS hasta la calle 98A.

Además del reto físico y deportivo, la competencia tiene un claro sentido social: las inscripciones estarán destinadas a financiar programas de apoyo para más de 1.000 uniformados y sus familias, quienes se vieron afectados por el terremoto del 10 de agosto, según reportes oficiales. El paquete de participación para cada inscrito incluye camiseta oficial, número, chip de medición de tiempo, un maletín tipo totebag, medalla, servicios de guardarropa y baños, asistencia médica y un certificado de participación. Quienes deseen detalles sobre el proceso y tarifas de inscripción pueden consultarlas directamente en la página de la carrera.

¿Qué incluye la inscripción a la Carrera por la Policía 2026?

La inscripción contempla una serie de elementos y servicios para quienes participen, entre ellos la camiseta oficial del evento, chip para medir el tiempo de carrera, número de competencia, medalla, totebag, servicios de guardarropa, asistencia médica, servicio de baños y certificado de participación, de acuerdo con lo divulgado por la Policía Nacional.

¿Cómo será el recorrido de la Carrera por la Policía 2026 en Bogotá?

El recorrido de la Carrera por la Policía 2026 estará dividido en tres categorías (5, 10 y 21 kilómetros) y incluirá calles y avenidas emblemáticas del norte y centro de Bogotá, asegurando un trayecto exigente y diverso para las y los corredores, según la información detallada en la convocatoria oficial del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.