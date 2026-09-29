Una caminadora en casa suele tener un problema evidente: necesita espacio. Y cuando se vive en un apartamento o se tiene una zona de entrenamiento pequeña, tener un equipo que después queda atravesado puede hacer que la idea pierda atractivo.

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Por eso me llamó la atención esta caminadora, que busca resolver precisamente ese inconveniente. Su precio aparece en $ 336.066 y tiene un diseño que permite utilizarla con manillar o convertirla en una plataforma para caminar debajo del escritorio.

Es decir, no necesariamente hay que decidir entre una caminadora tradicional y una ‘walking pad’: este modelo plantea las dos posibilidades en un mismo equipo.

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Una caminadora que cambia de formato

La característica que más destaca es su manillar extraíble. Con la barra instalada, funciona como una caminadora para caminar, trotar o realizar sesiones de cardio. Al retirarla, puede utilizarse como una plataforma para caminar que puede ubicarse debajo de un escritorio.

Ese cambio puede resultar práctico para quienes trabajan desde casa y quieren incorporar más movimiento durante la jornada sin tener permanentemente una caminadora grande ocupando espacio.

Además, el fabricante señala que puede almacenarse junto a escritorios, camas o sofás después de retirar el manillar.

Una de las opiniones disponibles va precisamente por ese lado: una compradora aseguró que el equipo fue fácil de montar, que se siente robusto y que no ocupa demasiado espacio. También destacó que puede plegarlo y guardarlo después de utilizarlo.

CAMINADORA PARA CASA 2 EN 1.

A pesar de su formato compacto, la caminadora incorpora un motor de 3.0 HP y permite seleccionar velocidades entre 0,6 y 7,6 MPH.

Eso equivale aproximadamente a un rango de 1 a 12,2 km/h, por lo que el equipo puede utilizarse para caminar y también para sesiones de mayor intensidad, según la velocidad elegida y las condiciones de cada persona.

La estructura tiene una capacidad de hasta 350 libras, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, y también incorpora una función de inclinación.

El fabricante la plantea como una alternativa para caminar, trotar y hacer cardio en casa, sin necesidad de disponer de una zona exclusiva para el ejercicio.

Pensada para espacios compartidos

Otro punto que me parece interesante es el nivel de ruido. La descripción indica que funciona por debajo de 45 dB y que utiliza una banda multicapa antideslizante con absorción de impactos.

Eso está pensado para ofrecer una experiencia más silenciosa y reducir el impacto durante la caminata, algo que puede ser especialmente relevante cuando se vive en un apartamento, se comparte espacio con otras personas o se quiere hacer ejercicio mientras alguien trabaja.

Una de las opiniones coincide con esa percepción: un comprador asegura que esta caminadora le parece mucho más resistente que la anterior y también muy silenciosa.

Otra persona contó que la ha utilizado durante unas semanas y destacó que no ocupa demasiado espacio.

Un equipo pensado para el uso diario

La marca también señala que el modelo fue sometido a más de 100.000 simulaciones de impacto y ocho horas de pruebas de funcionamiento, como parte de sus evaluaciones de durabilidad.

Además, cuenta con componentes reforzados y un marco estable, según la información del producto.

Aquí conviene separar las especificaciones del fabricante de la experiencia real de cada comprador: las pruebas descritas son datos del producto, mientras que comentarios como que una unidad llegó bien empacada o que resulta silenciosa corresponden a experiencias individuales.

En conjunto, esta caminadora compacta me parece especialmente interesante para quien quiere hacer ejercicio en casa pero no tiene espacio para una máquina tradicional de gran tamaño.

Por $ 336.066, la posibilidad de quitar el manillar y utilizarla también como caminadora debajo del escritorio es probablemente su característica más llamativa: permite cambiar la configuración según el momento y facilita guardarla cuando termina el entrenamiento.

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