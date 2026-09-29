Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una jornada de trail running conocida como ‘El Paso del Arriero’ terminó en una tragedia que sacudió a la comunidad de Alejandría, Antioquia, el domingo 27 de septiembre. La víctima fue Rodolfo Morales Quinchia, un joven de 20 años oriundo de San Rafael, quien perdió la vida durante el desarrollo de la competencia. La emergencia se registró en las inmediaciones de la cascada Velo de la Novia, uno de los sitios más reconocidos del recorrido.

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De acuerdo con los informes difundidos, Morales estaba participando en uno de los recorridos del evento deportivo cuando llegó al sector de la cascada y, al ingresar al afluente cercano, no volvió a salir a la superficie. Este hecho generó la alerta inmediata de los organizadores y asistentes a la competencia, quienes dieron aviso a los equipos de socorro.

La respuesta, encabezada por el Cuerpo de Bomberos de Alejandría, se intensificó debido a la complejidad del escenario natural y la necesidad de una búsqueda subacuática. A las labores se sumaron también los organismos de socorro de municipios vecinos como El Peñol, Marinilla y El Carmen de Viboral, quienes colaboraron en el rastreo y la recuperación del cuerpo de Morales.

Después de varias horas de búsqueda, cerca de las 3:30 de la tarde, los equipos de socorro lograron recuperar el cuerpo sin vida del joven deportista. Posteriormente, este fue entregado a las autoridades competentes para la realización de los procedimientos legales e investigativos regulares en este tipo de casos.

En reacción a lo sucedido, el comité organizador del evento emitió un comunicado confirmando el fallecimiento. En el texto, la organización lamentó el desenlace, manifestó condolencias a la familia de Morales y expresó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades. Además, informó que "las circunstancias serán objeto de investigación" y aclaró que la competencia se desarrollaba bajo los términos y condiciones establecidos, con reglas que advertían sobre los riesgos inherentes a esta disciplina y al entorno natural, incluidos los pasos por fuentes hídricas.

Actualmente, las circunstancias específicas que rodearon la muerte del joven continúan bajo investigación. Tanto familiares como la comunidad deportiva regional se encuentran consternadas ante el trágico desenlace de un evento que buscaba celebrar el deporte y la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad se aplican en competencias de trail running como ‘El Paso del Arriero’?

En el caso de ‘El Paso del Arriero’, el reglamento de la competencia incluía disposiciones específicas sobre los riesgos asociados al trail running, el tránsito por terrenos naturales y el cruce de fuentes hídricas. La organización señaló que el evento se realizó bajo las condiciones y reglas previamente establecidas, buscando prever los peligros habituales en este tipo de pruebas.

¿Por qué la cascada Velo de la Novia es considerada un sitio de riesgo en eventos deportivos?

La cascada Velo de la Novia, ubicada en Alejandría, Antioquia, es uno de los atractivos naturales de la zona e implica el cruce de cuerpos de agua durante las carreras. De acuerdo con la información difundida, la presencia de afluentes y las características del terreno hacen de este sector un lugar que representa riesgos, especialmente en competencias de resistencia realizadas en entornos naturales como el trail running.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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