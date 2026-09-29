Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La situación deportiva de Racing de Avellaneda volvió a sacudir a sus hinchas tras el anuncio de la salida de su entrenador, Juan Pablo Vojvoda. Este lunes, apenas un día después de la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors, el club decidió poner fin a la breve gestión del técnico. De acuerdo con información de Noticias Caracol, el revés ante los ‘xeneizes’ fue el golpe definitivo para una institución que atraviesa una fase crítica y que no ha logrado recuperar el rumbo desde meses atrás.

Sigue a PULZO en Discover

Vojvoda asumió la dirección técnica en julio, reemplazando a Gustavo Costas, quien había alcanzado recientemente destacados logros con ‘la Academia’ al conseguir la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Sin embargo, el club, lejos de estabilizarse, continuó en picada, sumergido en una crisis interna que ni siquiera la renovación en el banco logró revertir. El entrenador argentino se marcha dejando a Racing en la penúltima posición de su grupo en el Torneo Clausura argentino y apenas en el puesto 23 de la tabla anual, según el balance de 30 equipos.

La floja campaña, sumada a la partida de jugadores clave, aumentó la presión sobre la dirigencia. El presidente del club, Diego Milito, también fue blanco de críticas por las decisiones tomadas en el mercado de pases, considerado poco ambicioso por los seguidores. Ante esta situación, Racing emitió un comunicado en el cual agradeció públicamente a Vojvoda y a su cuerpo técnico por el compromiso y profesionalismo durante su corto paso al frente del equipo, palabras que no lograron calmar la decepción de la hinchada.

En el anuncio oficial, el club precisó que Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la reserva, serán los encargados de conducir interinamente el plantel profesional. Así, Racing encarará los próximos desafíos buscando revertir una temporada que se complicó aún más tras dejar escapar la posibilidad de clasificarse a los torneos internacionales de 2027. En trece encuentros al mando, Vojvoda cosechó únicamente cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, dejando al equipo únicamente con 8 puntos en el Grupo B y más próximo al descenso que a la zona de clasificación a la fase de playoffs.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue despedido Juan Pablo Vojvoda de Racing de Avellaneda?

Vojvoda fue despedido principalmente debido a los malos resultados deportivos, entre ellos la eliminación ante Boca Juniors en la Copa Argentina y la pobre campaña en el Torneo Clausura, de acuerdo con Noticias Caracol. La presión de los hinchas y la imposibilidad de alcanzar torneos internacionales agravaron la crisis en el club.

¿Quién asumirá la dirección técnica de Racing tras la salida de Vojvoda?

De acuerdo con el anuncio oficial del club, Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la reserva, serán los encargados de dirigir al primer equipo de manera interina mientras Racing busca una solución definitiva para su banquillo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.