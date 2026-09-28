Mi balón ya estaba para el retiro. Después de varias jornadas jugando fútbol con amigos, la cubierta empezó a mostrar el desgaste, la superficie ya no se sentía igual y llegó el momento de buscar uno nuevo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quería montar un gimnasio en casa sin llenarlo de máquinas y encontré este set por menos de $ 140.000)

Pensé que sería una compra sencilla. Entraría a una tienda, escogería un balón que me gustara y listo. Pero cuando empecé a revisar las opciones encontré diferentes tamaños, materiales, construcciones y balones diseñados para distintas superficies. Ahí entendí que no bastaba con buscar el que tuviera el diseño más bonito.

Lo primero que revisé: el tamaño

La talla fue el primer filtro. Para el fútbol 11 de adultos, el balón reglamentario es el tamaño 5. Las especificaciones de Fifa establecen para los balones de talla 5 una circunferencia de entre 68 y 70 centímetros y un peso de entre 410 y 450 gramos.

Lee También

Los tamaños más pequeños se utilizan en otras categorías y edades. Por eso, antes de comprarlo me preguntaría quién lo va a utilizar. Si es para un adulto que juega fútbol tradicional, normalmente buscaría un balón talla 5.

No tendría mucho sentido comprar uno más pequeño simplemente porque resulta más fácil de controlar.

¿Para qué cancha lo quiero?

Esta fue probablemente la parte que más me sorprendió. No es lo mismo comprar un balón para césped natural, césped artificial, fútbol sala o fútbol playa.

Un balón pensado para fútbol sala, por ejemplo, tiene características diferentes a las de uno utilizado en fútbol 11. En futsal se emplea un balón específico, generalmente de menor rebote, debido a las características de la superficie y del juego.

Por eso, antes de comprarlo revisaría qué dice el fabricante sobre la superficie recomendada.

Si voy a jugar todos los domingos en una cancha sintética, buscaría un modelo adecuado para ese escenario en lugar de escoger simplemente cualquier balón talla 5.

La cubierta también importa

Después apareció otra pregunta: ¿de qué está hecho? Los balones modernos suelen utilizar cubiertas sintéticas, como poliuretano (PU) o PVC, dependiendo del modelo y del nivel de juego. El material puede influir en aspectos como el tacto, la resistencia y el comportamiento del balón.

Los balones de gama más alta suelen incorporar construcciones y materiales pensados para ofrecer un comportamiento más consistente, mientras que los modelos económicos pueden estar orientados principalmente al juego recreativo.

Eso no significa que necesite comprar el balón más costoso. Para jugar ocasionalmente con amigos, probablemente tendría más sentido buscar durabilidad y buena relación entre precio y uso que pagar por características diseñadas para competición.

¿Cómo está construido?

También empecé a fijarme en algo que normalmente pasa desapercibido: los paneles. Un balón puede estar fabricado con diferentes cantidades y formas de paneles, unidos mediante costuras, termosellado u otros sistemas de construcción.

La construcción influye en la forma del balón y en cómo se comporta cuando se golpea.

Los modelos utilizados en competiciones profesionales pueden incorporar tecnologías de paneles y superficies bastante sofisticadas. Fifa, por ejemplo, establece pruebas para evaluar características como circunferencia, redondez, rebote, absorción de agua y pérdida de presión en los balones que buscan certificaciones oficiales.

Para mí, eso dejó una conclusión sencilla: si el balón va a recibir mucho uso, vale la pena revisar su construcción y no solamente su apariencia.

¿Necesito uno profesional?

Aquí fue donde decidí ponerle freno a la compra. Si juego fútbol recreativo una vez por semana, no necesariamente necesito un balón de competición.

Los balones de gama profesional pueden tener tecnologías y certificaciones que buscan un comportamiento muy preciso, pero también suelen representar una inversión mayor.

Para un ‘picado’ con amigos, buscaría un balón resistente, con buen tacto y adecuado para la superficie donde normalmente jugamos. Si, en cambio, el balón va a utilizarse en entrenamientos frecuentes o competencias, sí tendría sentido prestar más atención a la certificación y a las especificaciones técnicas.

El balón que terminaría comprando

Después de revisar todo, mi lista quedó mucho más clara:

Talla 5 para fútbol 11 de adultos.

Superficie compatible con la cancha donde voy a jugar.

Cubierta resistente y de buen tacto.

Construcción adecuada para el nivel de uso.

Buena retención de aire.

Peso y dimensiones dentro de las especificaciones correspondientes.

Precio acorde con la frecuencia con la que voy a utilizarlo.

Y entendí algo que me habría ahorrado tiempo desde el principio: el mejor balón para mí no necesariamente es el más caro ni el que utilizan los profesionales. Es el que corresponde al tipo de fútbol que voy a jugar.

Porque si el plan es reunirse con los amigos cada domingo, lo último que necesito es terminar pagando de más por características que probablemente nunca voy a aprovechar.

* Pulzo.com se escribe con Z