El pasado jueves, Atlético Nacional recibió en su estadio a Millonarios, un compromiso que terminó 1-1, pero que tuvo los focos más en las lesiones que en los goles que hubo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Y es que sobre los primeros minutos de juego, el delantero ‘Chicho’ Arango, quien no ha tenido un buen rendimiento, pero se encontraba con una gran oportunidad ante la lesión de Alfredo Morelos, tuvo un golpe con Stiven Vega, lo cual lo obligó a salir del terreno de juego.

Esta fue la jugada:

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¡SE PRENDEN LAS ALARMAS EN NACIONAL! Cristian ‘Chicho’ Arango sale de la cancha por un golpe con Stiven Vega. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/qh9hcDJWSs — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

Ahora, el jugador salió llorando y se temió lo peor, puesto que las muestras de dolor fueron evidentes, incluso aunque trató de seguir jugando.

Qué lesión tuvo el ‘Chicho’ Arango

Ahora, unos días después de que ocurrió esa lamentable jugada, se confirmó lo peor: el futbolista sufrió de una complicada lesión en la rodilla que lo tendrá fuera de las canchas por varios meses.

Así lo informó el periodista Juan David Londoño, quien sigue de cerca toda la actualidad del equipo antioqueño, asegurando que el futbolista sufrió de la ruptura de ligamento cruzado, por lo que deberá someterse a cirugía.

De hecho, se estima que el delantero esté fuera de las canchas por aproximadamente 9 meses, lo que significa que volvería a competencia a mediados del primer semestre de 2027.

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Lesión del ‘Chicho’ significa un problema para Nacional

Ahora, esto también deja en una posición muy comprometedora al equipo de Lucas González, puesto que además de la lesión del ‘Chicho’, Alfredo Morelos, el otro 9 que hay en la nómina, también estará fuera de las canchas por, al menos, un mes, así que el técnico debe ser recursivo para cubrir esa posición.

Allí podría jugar con James Rodríguez como falso 9, Andrés Sarmiento y más, pero ninguno tiene las características de delantero neto, lo cual preocupa a los hinchas del club.

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