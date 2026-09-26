La Selección Colombia afronta este sábado una nueva etapa con Néstor Lorenzo al frente y varias caras conocidas en papeles diferentes. La Tricolor se mide con México desde las 8:00 de la noche en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, en un amistoso que marca el comienzo de un nuevo ciclo después del Mundial de 2026.

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El encuentro tiene como una de sus principales novedades las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes ya no hacen parte de la nómina nacional, además de Luis Díaz, quien no fue convocado para esta fecha FIFA. En ese escenario, Lorenzo apostó por una formación con cambios en distintas zonas del campo.

La principal novedad está en Jhon Arias, quien aparece con la camiseta número 10 y asume un papel destacado en esta nueva versión de la Selección. El futbolista hace parte del ataque junto con Carlos Gómez y Luis Suárez, mientras que Davinson Sánchez llevará el brazalete de capitán.

Para este compromiso, la alineación titular de Colombia quedó conformada de la siguiente manera:

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Titular Selección Colombia vs México:

Portero: Álvaro Montero (24).

Defensores: Daniel Muñoz (2), Davinson Sánchez (23), Jhon Lucumí (3) y Álvaro Angulo (4).

Centrocampistas: Richard Ríos (6), Gustavo Puerta (8), Kevin Castaño (5) y Jhon Arias (10).

Delanteros: Carlos Gómez (26) y Luis Suárez (9).

El partido será este sábado 26 de septiembre a las 8:00 de la noche, hora colombiana, en el M&T Bank Stadium. El compromiso representa una oportunidad para observar cómo funciona el equipo con las nuevas piezas y los cambios en la estructura.

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