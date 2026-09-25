Luego de lo que fue la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el combinado nacional vuelve a la acción este sábado, 26 de septiembre, para disputar un amistoso contra la Selección de México, un partido que marca el inicio del nuevo proceso de Néstor Lorenzo al frente del combinado nacional.

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Ahora, este nuevo proceso comenzará con muchos cambios en la nómina, pues varios de los más conocidos ya no estarán más y por eso es que para esta convocatoria hubo tantos nombres nuevos.

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Uno de los temas que más ha llamado la atención es acerca de qué jugador debería llevar la camiseta número 10 del combinado nacional, pero eso ya tiene una respuesta.

Quién será el nuevo 10 de la Selección Colombia

Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid, el futbolista que llevará este importante número en su espalda, al menos en los amistosos que se avecinan, es el mediocampista del Palmeiras Jhon Arias, quien ha tenido un gran papel en el combinado nacional y hasta ahora estaba vistiendo el número 11.

Jhon Arias lucirá la CAMISETA 10 de la Selección Colombia en estos amistosos — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) September 25, 2026

Esta es una decisión que los hinchas han aplaudido de gran manera, puesto que Arias fue uno de los mejores jugadores del pasado Mundial y la idea, dicen muchos, es que sea el líder de este proceso de cara a los próximos objetivos, como lo son la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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Cuándo juega la Selección Colombia

Cabe recordar que el combinado nacional tendrá tres partidos en la próxima fecha Fifa, que serán a finales de septiembre e inicio de octubre. Los compromisos, que se jugarán en Estados Unidos, serán:

Colombia vs. México: 26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos.

26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos. Colombia vs. Paraguay: 2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos.

2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos. Colombia vs. Perú: 6 de octubre a las 6:45 de la tarde en Miami, Estados Unidos.

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