Por: Caracol TV

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La Selección Colombia se encuentra inmersa en el proceso de preparación para una nueva serie de encuentros internacionales. Durante esta fecha, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará tres partidos amistosos frente a México, Paraguay y Perú. Sin embargo, no todos los convocados han logrado sumarse al grupo, pues Camilo Durán aún no se ha integrado a la concentración debido a complicaciones con su documentación. Esta situación fue confirmada por el propio director técnico en diálogo con "Noticias Caracol", medio al que brindó detalles sobre la situación y sobre las diferencias entre los atacantes seleccionados.

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El seleccionador argentino detalló las cualidades futbolísticas de cada uno de los delanteros convocados. Según Lorenzo, "son distintos. Kevin Viveros va más al espacio y exige a los centrales; Luis Javier Suárez se asocia mejor; y también está Camilo Durán, que juega por los costados, pero termina como '9', siendo un definidor". Así, la inclusión de diferentes perfiles en la zona ofensiva responde a la intención del cuerpo técnico de contar con alternativas variadas que aporten riqueza táctica para los compromisos internacionales venideros.

Respecto a Camilo Durán, quien actualmente milita en el Celtic, de Escocia, Lorenzo aclaró que la ausencia transitoria del delantero se debe a dificultades en los trámites de visa y pasaporte necesarios para el desplazamiento internacional. "No ha podido llegar por la visa y el pasaporte, pero sabemos que va a aportar lo que sabe y está haciendo en su club", indicó el entrenador, subrayando la confianza que tiene en el aporte del joven futbolista una vez supere los obstáculos administrativos.

La convocatoria de Durán representa para el cuerpo técnico una variante importante, en especial por su capacidad de jugar por los costados y finalizar las jugadas como atacante central, lo que significa un valor agregado en el frente ofensivo. Esa versatilidad fue destacada por Lorenzo, quien continúa explorando opciones y definiendo su estrategia de ataque en esta etapa de preparación. De acuerdo con lo expuesto en "Noticias Caracol", el estratega argentino sigue ajustando el equipo, a la espera de que todos los futbolistas estén en condiciones de unirse plenamente a la concentración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Camilo Durán no ha podido integrarse a la convocatoria de la Selección Colombia?

Camilo Durán no ha podido integrarse a la concentración de la Selección Colombia porque enfrenta retrasos con los trámites necesarios de visa y pasaporte, documentos obligatorios para poder salir de su club en Escocia y unirse al combinado nacional, según indicó Néstor Lorenzo en "Noticias Caracol".

¿Qué características diferencian a los delanteros convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia?

De acuerdo con Néstor Lorenzo, cada delantero tiene un perfil específico: Kevin Viveros destaca por sus movimientos al espacio y presión sobre los centrales; Luis Javier Suárez se señala por su habilidad para asociarse en el ataque; mientras Camilo Durán aporta versatilidad, alternando entre jugar por los costados y definir las jugadas como delantero centro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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