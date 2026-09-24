Por: Caracol TV

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La convocatoria para ingresar al primer semestre de 2027 en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) atrajo una participación masiva y diversa: según información detallada por Noticias Caracol, 39.397 personas se inscribieron para competir por uno de los 5.612 cupos disponibles en los programas de pregrado que ofrece la institución. El examen de admisión, que se desarrolló el domingo 20 de septiembre, se realizó tanto en distintas ciudades del territorio colombiano como en el exterior, donde la Universidad permitió la presentación virtual a través de consulados en países como Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México. Gracias a este esfuerzo, ciudades como Nueva York, Barcelona y Buenos Aires lograron concentrar un número considerable de inscritos, según confirmó Mario Alberto Pérez, director Nacional de Admisiones de la UNAL. Pérez explicó además que "los consulados juegan un papel importante porque son ellos quienes validan la identidad, el control de la aplicación y el acceso a la prueba".

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El proceso de selección entra ahora en una fase crucial. De acuerdo con el cronograma oficial de la Dirección Nacional de Admisiones, los resultados del examen podrán consultarse desde el 1 de octubre de 2026, fecha en la que los aspirantes conocerán el puntaje obtenido. Posteriormente, entre el 1 y el 6 de octubre, los participantes deberán inscribir el programa curricular al que desean ser considerados, y solo después se publicarán los resultados definitivos de quienes fueron admitidos, el 9 de octubre. Todo el proceso contempla etapas adicionales, como la entrega de documentos y la reasignación de cupos, extendiéndose hasta noviembre para quienes compitan por los últimos lugares disponibles.

El examen constó de 120 preguntas distribuidas en áreas clave: análisis textual, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y análisis de imagen. Bogotá lideró en número de postulantes, con 29.695 inscritos, seguida de Medellín y Manizales. Un dato relevante proporcionado por la Universidad es que el 82% de los aspirantes proviene de municipios distintos a las principales capitales, y una parte significativa corresponde a estratos 1, 2 y 3, lo que refleja la amplitud social y geográfica de la convocatoria. Así mismo, la admisión para quienes aplican por Peama, PAET y el Programa de Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN) se realizará mediante los resultados de las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se podrán consultar los resultados de admisión de la Universidad Nacional 2027-1?

Según el cronograma de la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional, los aspirantes al primer semestre de 2027 podrán consultar su puntaje desde el 1 de octubre de 2026. Los resultados definitivos de admisión, es decir, la lista de admitidos, se publicarán el 9 de octubre de ese mismo año.

¿Cómo es el proceso de selección para Peama, PAET y el PTIUN en la Universidad Nacional?

Para quienes se inscribieron por medio del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), el Programa de Admisión Especial Territorial (PAET) y el Programa de Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN), la selección se basará en los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes. En este mecanismo, algunos estudiantes podrán ingresar posteriormente a cursos de nivelación si sus resultados así lo requieren.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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