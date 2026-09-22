Por: Caracol TV

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) acaba de anunciar la apertura de una convocatoria que representa una oportunidad única para profesionales colombianos que busquen avanzar en su perfil académico con una maestría presencial en España. Según Noticias Caracol, esta oferta corresponde al Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales impartido por la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU). El programa, dictado en español, se desarrollará en Madrid y tiene una duración prevista de 12 meses, iniciando en octubre de 2026 y concluyendo el 31 de julio de 2027.

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Para quienes deseen participar, es imprescindible haber gestionado y obtenido previamente la carta de admisión definitiva al máster. La convocatoria, abierta desde el 17 de septiembre de 2026, cierra el 8 de octubre de ese año a las 5:00 p.m., brindando un margen limitado para quienes aspiren a uno de los cupos. De acuerdo con lo reportado, se ofrecen cuatro becas, cada una con una exención del 85 % sobre el valor total de la matrícula. Sin embargo, los beneficiarios deberán cubrir el restante 15 %, además de asumir por cuenta propia todos los demás gastos asociados al desplazamiento, estancia y manutención en España, como tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, costos de visa, seguros y otros relacionados.

El máster en Negocios Digitales está enfocado en áreas como transformación digital, gestión empresarial, innovación, estrategia y desarrollo de modelos de negocio basados en tecnologías digitales. Esta maestría es registrada como oficial en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), garantizando la validez y prestigio del título otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos. Entre los requisitos que los candidatos deben cumplir figuran: ser colombianos residentes en el país, tener entre 22 y 43 años al cierre de la convocatoria, título profesional de pregrado, un promedio académico mínimo de 4.0 sobre 5.0 (sin aproximaciones) certificado por la universidad y acreditar al menos 18 meses de experiencia profesional posterior al grado.

La documentación exigida incluye una copia legible de un pasaporte vigente (válido mínimo hasta diciembre de 2027) y, opcionalmente, el Registro Universal de Ingresos (RUI). Respecto a la experiencia profesional, aunque se dará prioridad a quienes demuestren un mayor tiempo, es suficiente con cumplir el mínimo estipulado en la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la beca del Icetex en España?

Los aspirantes deben ser profesionales colombianos residentes en Colombia, tener entre 22 y 43 años el día de cierre de la convocatoria, finalizar un programa de pregrado en una institución reconocida y contar con el título respectivo. Se solicita también un promedio acumulado ponderado igual o superior a 4.0 sobre 5.0 (sin redondear), como consta en un certificado oficial de notas, y demostrar al menos 18 meses de experiencia profesional posteriores al grado universitario.

¿Qué gastos cubre la beca de la Universidad Rey Juan Carlos a través del Icetex?

De acuerdo con Noticias Caracol, la beca cubre el 85 % del valor de la matrícula para el máster en Negocios Digitales. El 15 % restante y todos los demás gastos, incluidos tiquetes, alojamiento, alimentación, visa, seguros y trámites administrativos, deben ser asumidos por el beneficiario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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