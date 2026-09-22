Por: Caracol TV

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Esteban Ramírez Parra, un profesional en Mercadeo y Publicidad de 37 años, se desempeñaba como jefe de Ventas de Coca-Cola en Armenia, Quindío. Pese a que su trabajo exigía que residiera en esa ciudad desde hacía cerca de un año y medio, mantenía vínculos estrechos con Medellín, ciudad donde vivían su madre, su hermana y otros seres queridos. Ramírez volvió a Medellín para compartir con su familia. El viernes en la noche, salió a cenar junto a su padre, Fredy Ramírez, y su hermana Natalia Ramírez. Tras la comida, los hermanos viajaban hacia la casa de su madre, con Natalia al volante y Esteban como copiloto.

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Fue en ese trayecto, específicamente en el sector de Belén Rosales, donde ocurrió el crimen que terminó con la vida de Ramírez. Según narró Valentina Mejía, amiga de Esteban y testigo indirecta del hecho a Noticias Caracol, los hermanos detuvieron su automóvil en un semáforo en rojo. Poco después de reanudar la marcha, dos hombres en motocicleta fingieron un accidente para hacerles creer que habían golpeado el carro. Natalia detuvo el vehículo y bajó la ventana. En ese instante, uno de los hombres le arrebató a Natalia una cadena y su celular; el otro se acercó a Esteban, le pidió una cadena y, tras la respuesta desconcertada de Esteban (“¿Cuál cadena?”), el ladrón le disparó en la frente sin mediar palabra.

En el caos del ataque, Natalia intentó huir, pero terminó chocando contra los separadores viales de la calle 30. El vehículo quedó inmovilizado y fue necesario solicitar ayuda para trasladar a Esteban inicialmente a la Clínica Medellín de Occidente, y de allí, al Hospital San Vicente. Los médicos realizaron los procedimientos médicos necesarios, como intubación y tomografías, pero los resultados revelaron un pronóstico negativo. Finalmente, se confirmó muerte cerebral. Según Valentina Mejía, la desconexión médica se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado siguiente al ataque.

La investigación está en manos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que avanza en el análisis de elementos probatorios y cámaras de seguridad. El subcomandante Juan Carlos Sierra Pineda indicó que exploran varias líneas investigativas, incluso la posible participación de facilitadores más allá de los autores materiales. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, reafirmó el compromiso de actuar en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para identificar y procesar a los responsables.

Familiares y amigos, con apoyo de Valentina Mejía, han utilizado redes sociales para visibilizar el caso y exigir justicia. Recuerdan a Esteban como trabajador y soñador, con fuertes lazos familiares y planes de seguir creciendo profesionalmente y formar una familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la estrategia que usaron los delincuentes en el ataque a Esteban Ramírez?

De acuerdo con el testimonio recogido por Noticias Caracol, los delincuentes fingieron estar involucrados en un choque para detener a los hermanos en la vía. Aprovecharon la confusión al simular un accidente, logrando que la conductora bajara la ventana y abriendo espacio así para el robo y el ataque.

¿Qué avances reportó la Policía en la investigación del asesinato de Esteban Ramírez?

Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y declaraciones recogidas por Noticias Caracol, las autoridades están recolectando y analizando pruebas materiales y evidencia física, además de revisar cámaras de seguridad públicas y privadas. Se investigan varias líneas que incluyen la posible implicación de terceros en el hecho, con el compromiso conjunto de la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Medellín.

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